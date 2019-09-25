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محافظات

جراحه دقيقه للطفلة ضحية التعذيب فى الدقهلية.. ومصدر طبى يرجح تعرضها للاغتصاب.. صور

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 09:11 م
الطفلة
الطفلة
همت الحسينى
أجرى فريق طبى بمستشفى المنصورة الدولى جراحه دقيقه للطفلة جنة التى تعرضت لتعذيب وحشي من جدتها بسبب تبولها اللاإرادي كما ذكر جدها فى محضر قام بتحريره

وأكد مصدر طبي أن الطفلة مصابة بتهتك شديد فى أعضائها التناسلية مما يوحي أن هناك سببا آخر تسبب فى حرقها بهذا الشكل القاسى وربما تعرضت لاغتصاب وسيظهر ذات تقرير الطب الشرعى إضافة لحروق وكدمات بجسدها مشيرا إلى أن الحالة حرجة.

تلقى اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية إخطارا من اللواء، السيد سلطان مدير المباحث الجنائية يفيد بورود إشارة لمركز شربين من مستشفى شريين يفيد بوصول الطفلة جنه محمد ٥أعوام مقيمة بساط كريم الدين التابعة للمركز، مصابة بحروق فى مناطق حساسة بجسدها وكدمات وتورم شديد.

وبسؤال جدها لوالدها سمير م م اتهم جدتها لوالدتها صفاء، ع ع، بالقيام بذلك، والتعدى عليها وتسخين آلة حادة وكيها بمنطقة حساسة لتبولها اللا إرادى.

وبسؤال جدتها أنكرت ذلك وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة.

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