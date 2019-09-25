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حوادث

ضبط صاحب مكتب رحلات بحوزته 100 طربة حشيش بـ مطروح.. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 08:51 م
ضبط صاحب مكتب رحلات
ضبط صاحب مكتب رحلات بحوزته 100 طربة حشيش
مصطفى الرماح
تمكّنت الأجهزة الأمنية من ضبط أحد العناصر الإجرامية بمطروح وفي حوزته 100 طربة لمخدر الحشيش قبل ترويجها بالقاهرة.

كانت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تابعت نشاط أحد عناصر تهريب مخدر الحشيش بكميات كبيرة من الساحل الشمالى الغربى للبلاد وترويجه على نطاق واسع بمحافظة القاهرة، وقد تم رصده والوقوف على مظاهر نشاطه الإجرامى، حيث أكدت التحريات أنه (صاحب مكتب رحلات- مقيم بدائرة مركز شرطة المطرية بالقاهرة، سبق اتهامه فى قضية "مخدرات").

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن مطروح، تم ضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة مطروح، وبحوزته "100 طربة لمخدر الحشيش وزنت 25 كيلو جراما- مبلغ مالى– 2 هاتف محمول".

بمواجهته اعترف بما أكدته التحريات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية المتاجرة بالمواد المخدرة.

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