مدرب العربى الكويتى: فرصتنا أمام الاتحاد فى البطولة العربية لازالت قائمة

قال الإسبانى خوان مارتميز المدير الفنى للعربى الكويتى أن فرصة فريقة فى التأهل لدور ال ١٦ لا تزال قائمة بالرغم من خسارة مباراة الذهاب بالكويت.



وأضاف مارتينيز خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد باستاد برج العرب أن مباراة الذهاب هى الشوط الأول ومباراة الغد هى الشوط الثاني والصعود لم يحسمه أى فريق



وأوضح المدير الفني للعربى الكويتى أنه غير قلق من تراجع نتائج الفريق فى بداية الدورى الكويتى خاصة أن المشوار لا يزال طويلا وأنه عمل كمدير فنى فى عدة أندية لاكثر من ٦٠٠ مباراة و لديه خبرة كبيرة في التعامل مع هذه المواقف .