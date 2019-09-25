هدفها التقسيم وتدمير الجيش.. المصريين الأحرار بالإسكندرية يحذر من خطر حروب الجيل الرابع

عقدت أمانة حزب «المصريين الأحرار» بمحافظة الإسكندرية ندوة تحت عنوان« حروب الجيل الرابع وعلاقتها بتكنولوجيا المعلومات»، وذلك وفق توجيهات الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، وحاضر فيها النائب المهندس طارق السيد أمين الحزب بالمحافظة بحضور قيادات الحزب بالإسكندرية و عدد من الشباب بالمحافظة



وتحدث النائب طارق السيد عن "حروب الجيل الرابع وعلاقتها بتكنولوجيا المعلومات"، قائلا: إنها تستهدف في الأساس إسقاط الدولة كلها دون إطلاق رصاصة واحدة من أية دولة معادية ، وأنها تسعي في البداية إلى تدمير الأجيال من أعمار 12 سنه إلى 18 سنه تدميرا كاملا، مشددا على أن الحرب التي تتعرض لها مصر والمنطقة العربية حاليا، تتم لصالح دول معادية ، و أن التكلفة الباهظة للحروب التقليدية كانت وراء ظهور ما تم تسميته حروب الجيل الرابع.



وأضاف، أن حروب الجيل الرابع تحتوي 4 عناصر أساسية هي الحرب بالوكالة" وهدم الدولة من الداخل والحصار الإقتصادي والحرب النفسية من خلال بث الشائعات ".



وأوضح أن الحرب بالوكالة تبدأ بتقسيم الجيوش الوطنية بشكل عرقي أو قبلي، مثلما حدث في الجيش العراقي أثناء الغزو الأمريكي ، حيث نجحوا في زرع الفتنه بين السنة والشيعة داخل الجيش وكان من نتائج ذلك اختفاء الجيش العراقي كله بين عشية وضحاها فلم يعد له وجود، والحرب بالوكالة أيضا تستدعي زراعة كيانات إرهابية داخل الدولة المستهدفة ، لكي تتولي هي قتال الجيوش الوطنية نيابة عن العدو الحقيقي للدولة ، وهذه ما فعلته داعش والقاعدة



وأضاف: هدم الدولة من الداخل يتم من خلال أهداف رئيسية وهي تدمير الأخلاق وتدمير العادات والتقاليد والتشكيك في العقائد الدينية وفي النظام السياسي القائم وزرع ثقافة "التيك كاوي " ، وهو ما يجعل الكثيرين يكتفون بقراءة ما يتم بثه عبر وسائل التواصل الإجتماعي ولا يحاولون مجرد محاولة التأكد من صحته.



من جانبه قال المهندس مايكل نبيل أمين تنظيم الحزب بالإسكندرية، خلال ندوة المصريين الأحرار، إن هذا اللقاء في المقام الأول يخاطب الشباب لأنهم الفئة المستهدفة من حروب الجيل الرابع، محذرا من تأثير حروب الجيل الرابع التي تتعرض لها مصر حاليا، وعدم الإنسياق وراء الشائعات ، لأنها السلاح الرئيسي في حروب الجيل الرابع و هي أخطر أنواع الحروب.



وأضاف «نبيل»، أنها حرب بين دولة وعناصر غير مرئية تستخدم التكنولوجيا الحديثة ونظم المعلومات في تحقيق الأهداف التي تكون دائما وأبدا أهداف خبيثة تستهدف هدم الدولة، ولهذا يستهدفون القوات المسلحة ، لأنها الحامي الرئيسي للوطن، على مر العصور.



وأشار إلى أن كل مصري مخلص يرفض المساس بالقوات المسلحة وبث شائعات وأكاذيب تتعلق بالقوات المسلحة المصرية والذمة المالية لبعض رجال الدولة ، لأنها كيان وطني مخلص عقيدته الأساسية هي حماية أرض مصر انطلاقا من معتقد مصري راسخ.



وأكد أن الهدف الرئيسي لتلك الحرب هو إسقاط دول المنطقة و تنفيذ مشروع الشرق الأوسط الكبير، ومن خلاله يعود الاستعمار إلى منطقة الشرق الأوسط ويستولي على ما بها من ثروات دون أن يطلق رصاصة واحدة