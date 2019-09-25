ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

عبد الرازق توفيق يكتب في الجمهورية: مواقف مصر الشريفة على عينك يا عالم

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:53 م
عبد الرازق توفيق
عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية
صدى البلد
كتب عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية مقالا هاما في عدد الخميس من الجريدة، تحت عنوان "مواقف مصر الشريفة على عينك يا عالم".

وخلال مقاله أكد عبد الرازق توفيق أن مصر كانت حريصة على أن تعرض مواقفها الشريفة والثابتة من قضايا المنطقة على مرأى ومسمع من العالم من خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمم المتحدة .

وأضاف توفيق خلال مقاله أن الخليفة المزعوم أردوغان سكرتير عام التنظيم الدولي للارهابية مازالت تطارده الكوابيس بعد ثورة 30 يونيو التي أسقطت أوهامه في الخلافة الإسلامية، موضحا أن أرقام السجناء والمعتقلين الأتراك تفضح سياساته القمعية .

وتابع :"أردوغان هو ربيب الصهونية العالمية وأكبر حليف لإسرائيل ويتاجر بالقضية الفلسطينية للخداع " .

وتناول توفيق خلال مقاله أسرار الحملة الشرسة على الوطن، مؤكدا أن المصريين نجحوا في كشف الخونة والعملاء وأن الشعب المصري يمتلك من الإدراك والفهم ما يجعله يفهم ما يحاك ضده .

وجاءت أهم العناوين في المقال كالتالي : "خطاب السيسي أمام الأمم المتحدة أكد على ثوابتنا الراسخة، اصحى يا شعب، أردوغان مازال يهذي .

عبد الرازق توفيق يكتب في الجمهورية: مواقف مصر الشريفة على عينك يا عالم

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عبد الرازق توفيق يكتب: مع مصر ..أفريقيا على الطريق الصحيح

عبد الرازق توفيق يكتب: الدبلوماسية الرئاسية تحلق بعيدا

عبد الرازق توفيق يكتب: مصر حديث الكبار

عبد الرازق توفيق يكتب «أسرار تجنيد العميل محمد على»

اهم الاخبار.. سحب دواء زانتاك.. تغيير موعد مباراة السوبر بين الاهلى والزمالك.. سر انتقال مرسي إلى دار الحرس الجمهوري قبل 30 يونيو

عبد الرازق توفيق يكتب في الجمهورية: خلي الوعي صاحي

ترشيحاتنا

خبير أمن المعلومات يفجر مفاجأة حول الهجوم على مصر عبر تويتر.. فيديو

قطع المياه عن بعض المناطق بشارع الهرم بـ الجيزة 6 ساعات

صينية تفتح مخرج طوارئ الطائرة.. لسبب غريب.. فيديو

بعد تعديل موعد الكلاسيكو .. بشرة خير لجماهير برشلونة

ما بين الإثارة والاحتشام .. 50 صورة للنجمات من الجونة اليوم

بـ شعر مبلول.. لقاء الخميسي تثير الجدل بإطلالة غريبة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد.. فستان إنجى المقدم فى أول إطلالة لها بـ مهرجان الجونة السنيمائى.. صور

للمرة الثانية.. بشرى تظهر بإطلالة غريبة في مهرجان الجونة السينمائي

نجمات الفن يتألقن على Red Carpet بـ الجونة السينمائي.. شاهد