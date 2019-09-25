عبد الرازق توفيق يكتب في الجمهورية: مواقف مصر الشريفة على عينك يا عالم

كتب عبد الرازق توفيق رئيس تحرير الجمهورية مقالا هاما في عدد الخميس من الجريدة، تحت عنوان "مواقف مصر الشريفة على عينك يا عالم".



وخلال مقاله أكد عبد الرازق توفيق أن مصر كانت حريصة على أن تعرض مواقفها الشريفة والثابتة من قضايا المنطقة على مرأى ومسمع من العالم من خلال كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي بالأمم المتحدة .



وأضاف توفيق خلال مقاله أن الخليفة المزعوم أردوغان سكرتير عام التنظيم الدولي للارهابية مازالت تطارده الكوابيس بعد ثورة 30 يونيو التي أسقطت أوهامه في الخلافة الإسلامية، موضحا أن أرقام السجناء والمعتقلين الأتراك تفضح سياساته القمعية .



وتابع :"أردوغان هو ربيب الصهونية العالمية وأكبر حليف لإسرائيل ويتاجر بالقضية الفلسطينية للخداع " .



وتناول توفيق خلال مقاله أسرار الحملة الشرسة على الوطن، مؤكدا أن المصريين نجحوا في كشف الخونة والعملاء وأن الشعب المصري يمتلك من الإدراك والفهم ما يجعله يفهم ما يحاك ضده .



وجاءت أهم العناوين في المقال كالتالي : "خطاب السيسي أمام الأمم المتحدة أكد على ثوابتنا الراسخة، اصحى يا شعب، أردوغان مازال يهذي .



