باحث يكشف تاريخ العرب الأنباط في رسالة ماجستير بامتياز.. صور

شهدت كلية الآداب جامعة كفر الشيخ مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "الآثار والنقوش النبطية في سيناء في ضوء الاكتشافات الأثرية الحديثة" للباحث الأثري تامر العراقي مفتش أول آثار بمنطقه آثار جنوب سيناء، ونال الباحث درجه الماجستير بتقدير ممتاز.



تكونت لجنة الحكم والمناقشة من ا.د. محمود فوزي الفطاطري أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بجامعه كفر الشيخ مناقشا ورئيسا وا د إيمان عبد العزيز أستاذ الآثار. اليونانية والرومانية بجامعه كفر الشيخ مشرفا رئيسيا وا د عبد الحميد مسعود أستاذ الآثار اليونانية الرومانية المساعد بجامعة عين شمس مناقشا وعضوا ود جمال سليمان عامر مدير عام بمنطقه آثار جنوب سيناء مشرفا مشارك.



تناولت الرسالة أهم المظاهر الحضارية للعرب الانباط و عاصمتهم البتراء بالشام وعلاقتهم التجارية مع مصر القديمه،حيث قاموا بدور الوساطة التجارية بين حواضر العالم القديم، وكانوا يقومون بقوافل تجارية الي مصر،ويصدرون لها منتجات شبه الجزيرة العربية والهند من توابل وبخور وعطور والملح المستخدم في التحنيط ويستوردون منها الأعشاب الطبيعة والأرز والكتان.



وكانوا يسجلون ذكرياتهم وأسماءهم علي صخور سيناء، وتركوا أثارا لهم، من استراحات القوافل التجارية ومقابر لموتاهم الذين توفوا اثناء رحلتهم لمصر عبر سيناء ، كذلك تناولت الرسالة الكتابة النبطية وأثرها علي نشأه الخط العربي.