ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

ثقافة

باحث يكشف تاريخ العرب الأنباط في رسالة ماجستير بامتياز.. صور

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 09:17 م
صدى البلد
علاء المنياوي
شهدت كلية الآداب جامعة كفر الشيخ مناقشة رسالة ماجستير بعنوان "الآثار والنقوش النبطية في سيناء في ضوء الاكتشافات الأثرية الحديثة" للباحث الأثري تامر العراقي مفتش أول آثار بمنطقه آثار جنوب سيناء، ونال الباحث درجه الماجستير بتقدير ممتاز.

تكونت لجنة الحكم والمناقشة من ا.د. محمود فوزي الفطاطري أستاذ الآثار اليونانية والرومانية بجامعه كفر الشيخ مناقشا ورئيسا وا د إيمان عبد العزيز أستاذ الآثار. اليونانية والرومانية بجامعه كفر الشيخ مشرفا رئيسيا وا د عبد الحميد مسعود أستاذ الآثار اليونانية الرومانية المساعد بجامعة عين شمس مناقشا وعضوا ود جمال سليمان عامر مدير عام بمنطقه آثار جنوب سيناء مشرفا مشارك.

تناولت الرسالة أهم المظاهر الحضارية للعرب الانباط و عاصمتهم البتراء بالشام وعلاقتهم التجارية مع مصر القديمه،حيث قاموا بدور الوساطة التجارية بين حواضر العالم القديم، وكانوا يقومون بقوافل تجارية الي مصر،ويصدرون لها منتجات شبه الجزيرة العربية والهند من توابل وبخور وعطور والملح المستخدم في التحنيط ويستوردون منها الأعشاب الطبيعة والأرز والكتان.

وكانوا يسجلون ذكرياتهم وأسماءهم علي صخور سيناء، وتركوا أثارا لهم، من استراحات القوافل التجارية ومقابر لموتاهم الذين توفوا اثناء رحلتهم لمصر عبر سيناء ، كذلك تناولت الرسالة الكتابة النبطية وأثرها علي نشأه الخط العربي.
باحث يكشف تاريخ العرب الأنباط في رسالة ماجستير بامتياز.. صور
باحث يكشف تاريخ العرب الأنباط في رسالة ماجستير بامتياز.. صور
باحث يكشف تاريخ العرب الأنباط في رسالة ماجستير بامتياز.. صور
باحث يكشف تاريخ العرب الأنباط في رسالة ماجستير بامتياز.. صور
باحث يكشف تاريخ العرب الأنباط في رسالة ماجستير بامتياز.. صور
باحث يكشف تاريخ العرب الأنباط في رسالة ماجستير بامتياز.. صور

الكلمات المفتاحية

ترشيحاتنا

حولت صوته من محمد صلاح لـ ميسي.. مدرب السودان يفجر مفاجأة عن تزوير الفيفا

تعليقات غير متوقعة من متابعي منة فضالى على صورتها بالبيكينى

أول ظهور لها فى الجونة.. أيتن عامر تتألق على الريد كاربد

مكياج مختلف .. أيتن عامر تخطف الانظار بإطلالة خريفية

جراحه دقيقه للطفلة ضحية التعذيب فى الدقهلية.. ومصدر طبى يرجح تعرضها للاغتصاب.. صور

أول صدام بين حسام البدري وشوقى غريب قبل انطلاق أمم إفريقيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 مواقف مثيرة وضعت غادة عادل فى صدارة تريند جوجل .. صور

ما بين الإثارة والاحتشام .. 50 صورة للنجمات من الجونة اليوم

مكياج مختلف .. أيتن عامر تخطف الانظار بإطلالة خريفية