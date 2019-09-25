محمد صلاح خارج حسابات ميسى ورونالدو فى اختيارات أفضل لاعب بالعالم

كشفت وكالة الأنباء الفرنسية " أ ف ب " عن اختيارات نجوم الكرة العالمية " كريستيانو رونالدو وميسي " بشأن جائزة أفضل لاعب فى العالم لعام 2019.



وأكدت وكالة الأنبار الفرنسية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو اختار التصويت لثلاثة لاعبين شبان في جائزة أفضل لاعب في العالم، وهم المدافع الهولندي الشاب ماتيس دي ليخت زميله الحالي في يوفنتوس الإيطالي والمنتقل من أياكس أمستردام، ثم الهولندي الآخر لاعب الوسط فرنكي دي يونج المنتقل من أياكس إلى برشلونة الإسباني، والفرنسي كيليان مبابي هداف باريس سان جرمان بينما صوت ميسي نجم برشلونة الإسباني للسنغالي ساديو مانيه مهاجم ليفربول ثم رونالدو ودي يونج.



وتجاهل النجمان الكبيران التصويت لمحمد صلاح أحد أهم لاعبى العالم فى الوقت الحالى .



وحصد ميسي لقب أفضل فى العالم بعد أن حصل على 46 % من نقاط ترتيب قادة ومدربي المنتخبات، والصحافيين والجماهير، مقابل 38% للهولندي فيرجيل فان دايك مدافع ليفربول الإنجليزي بطل أوروبا و36 % لرونالدو، وحل محمد صلاح فى المركز الرابع بنسبة 26% .

