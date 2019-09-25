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تعليم

جامعة طنطا: 600 جنيه مكافأة للعاملين بمناسبة الذكرى الـ46 لانتصارات أكتوبر

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 09:20 م
رئيس جامعة طنطا
رئيس جامعة طنطا
احمد علي
قرر رئيس جامعة طنطا، صرف مكافأة مالية قدرها 600 جنيه للهيئة المعاونة وجميع العاملين بإدارة الجامعة وكلياتها ووحداتها ومستشفياتها الجامعية، بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد وحرص الجامعة علي دعم كافة العاملين بها ، مؤكدًا أنه سيتم التصديق على صرف المكافاة في مجلس الجامعة المقرر انعقاده بعد أيام.

وفِي إطار استعدادات جامعة طنطا للاحتفال بالذكرى السادسة والأربعين لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة ، قدم الدكتور مجدي سبع التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، مؤكدا اعتزازه وتقديره الشديدين لسيف الوطن ودرعه ، رجال القوات المسلحة جنود الحق والإيمان الذين استردو الارض وردو الكرامة فى حربهم ضد العدو الصهيونى فى ملحمة تاريخية ستظل شاهدًا على قوة الأرادة المصرية.

كما دعا رئيس جامعة طنطا إلي تعزيز روح الترابط والإنتماء بين جميع العاملين في الجامعة ، والقيام بواجباتهم على الوجه الأمثل بما يضمن المشاركة في رقي واستقرار هذا الوطن الذي نستظل جميعًا بظله ، وبما يضمن التقدم والازدهار لمصر أم الدنيا.

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