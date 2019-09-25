نظام غذائي فعال يحميك من الإصابة بأمراض الكلى.. تعرف عليه

أشار بحث أجرى مؤخرا في أستراليا، إلى أن اتباع نظام غذائي صحي قد يقلل من خطر الإصابة بأمراض الكلى، حيث حلل العلماء في جامعة بوند في أستراليا العادات الغذائية لأكثر من 630،000 شخص على مدى عقد من الزمان.



ووجد الباحثون المشرفون على الدراسة، أن أولئك الذين اختاروا الفواكه، والخضروات والأسماك على اللحوم المصنعة والملح والمشروبات الغازية كانوا أقل عرضة بنسبة 30 في المائة للإصابة بأمراض مزمنة في الكلى.



وأكد الباحثون ان عدم اتباع نظام غذائي صحي غني بالخضروات يمكن ان يتسبب في حدوث اضطراب خفيف من الفشل كلوي ، وفقا لما جاء في صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وتابع الباحثون أنه للحد من خطر الإصابة بأمراض الكلى، يجب تناول الكثير من الفواكه والخضروات ، مع الحد من الدهون المشبعة والسكر والملح.



وتم تعريف الأكل الصحي على أنه يجب ان نتناول كميات أكبر من الفواكه والخضروات والبقوليات والمكسرات والحبوب الكاملة والأسماك ومنتجات الألبان قليلة الدسم ، واللحوم المصنعة منخفضة الملح أو الملح أو المشروبات السكرية.



وكشفت النتائج أن عدم اتباع نظام غذائي غير صحي يمكن ان يؤدي إلى حدوث مشاكل عبر البول، وذلك عبر احتوائه على الزلال، يشير وجودها في البول إلى أن الكليتين لا تقومان بترشيح الدم بشكل صحيح، وهي علامة مبكرة على تلف الكلى ، بنسبة 23 في المائة.



وتصيب حالة تلف الكلي حوالي 14 في المائة من الناس في الولايات المتحدة ، وفقًا للمعهد الوطني للسكري وأمراض الجهاز الهضمي والكلى، وغالبًا ما يحدث التهاب المفاصل الروماتويدي ، وارتفاع ضغط الدم والسكري وارتفاع الكوليسترول في الدم، بسبب الإصابة بتلف الكلى.