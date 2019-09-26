التخطيط والمتابعة للبرلمان: لا توجد تعيينات فى الحكومة.. ومحاضر أقسام الشرطة سيتم تحويلها إلكترونيا للنيابات والمحاكم.. وأجور العاملين بالجهاز الإداري 301 مليار جنيه

الحكومة للنواب: لا توجد تعيينات حاليا في الجهاز الإداري للدولة

محاضر أقسام الشرطة سيتم تحويلها إلكترونيا للنيابات والمحاكم أجور العاملين بالجهاز الإداري ٣٠١ مليار جنيه





قالت الدكتورة غادة لبيب، نائب وزير التخطيط والمتابعة للإصلاح الإداري، إن القيادة السياسية تولي ملف الإصلاح الإداري اهتماما كبيرا وتضعه ضمن الأولويات جاء ذلك خلال كلمتها باجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، الأربعاء، لاستعراض جهود الدولة بشكل عام ووزارة التخطيط بشكل خاص في تحقيق الإصلاح الإداري.





وتابعت نائب وزير التخطيط: "ملف الإصلاح الإداري ليس مسئوليتنا فقط في الوزارة، ولكن مسئولية جهات عديدة، والوزارة تدير المشروع، وهناك محددات أساسية تستند عليها خطة الإصلاح الإداري، منها إعمال وتنفيذ الدستور في هذا الصدد، وكذلك رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة، واستراتيجية مكافحة الفساد، ونعمل مع الرقابة الإدارية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد".





وأضافت أن رؤية الإصلاح الاداري منبثقة من رؤية مصر 2030، وتهدف إلي وجود جهاز إداري كفء يعظم موارد الدولة، ويحسن ادارة موارد الدولة،ويتسم النزاهة والشفافية، والخضوع للرقابة والتقييم والمساءلة، وتقديم خدمة مميزة وسهلة وبسيطة، وأن يكون لدينا موظف يحسن إدارة موارد الدولة.





وأشارت إلي أن الموازنة العامة للدولة تخصص 300 مليار جنيه سنويا لمرتبات الموظفين، وأنه حتي الآن لا يوجد رقم دقيق لعدد موظفي الدولة، لحين انتهاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء من حصر عدد العاملين بالدولة.





وأشارت إنشاء اللجنة العليا للإصلاح الإداري برئاسة رئيس مجلس الوزراء، وقالت: "كل ثلاثة شهور نجتمع مع رئيس الوزراء لعرض ما يتم من إجراءات وأي تصورات أو مقترحات لتنفيذ رؤية الإصلاح الإداري، وهناك لجنة مشكلة تتعلق بالإصلاح المالي والتشريعي، ونقوم بمتابعة كل المشاكل التي تقابل عملية الاصلاح الإداري، نجتمع كل أسبوعين لبحث أي مشكلات وننتهي لتوصيات".





وتناولت نائب وزير التخطيط في كلمتها، الحديث عن خطة التطوير المؤسسي، وأوضحت أنه كان هناك اقتراح من الوزارة بالاستعانة بشركة عالمية في عملية التطوير المؤسسي، وهناك شركة عالمية مقترح الاستعانة بها.





ولفتت إلي صدور قرار من رئيس مجلس الوزراء عن استحداث وحدات وإدارات تنظيمية للمساعدة في الانتقال للعاصمة الإدارية، وتتمثل هذه الوحدات في (الموارد البشرية ، الإدارة الإستراتيجية، المراجعة الداخلية، الدعم التشريعي، نظم المعلومات والتحول الرقمي).





وشرحت لبيب، أهداف مشروع رفع الكفاءة من خلال وحدات الموارد البشرية، وتقييم الأداء، وقالت إنه يتم تدريب وتأهيل العاملين، وإنه لا يوجد تعيينات حاليا في الحهاز الإداري للدولة إلا باستثناء من رئيس الجمهورية، موضحة أن كل وزارة أصدرت إعلان عن ذلك الأمر، كما تحدثت عن إنشاء قاعدة البيانات العاملين بالدولة، وأشارت إلي أنه يتم تدريب العاملين علي أهمية معرفة قانون الخدمة المدينة وما يتضمنه من تقييم الأداء، والتدريب علي معرفة معني التنمية المستدامة والتحول الرقمي.





وتطرقت لشرح دور وحدة المراجعة الداخلية، قائلة: "عايزين نغير ثقافة العاملين، ويتم تفعيل تقييم الأداء"، وأشارت إلي أنهم ينسقوا مع وزارة العدل للاستعانة بمركز الدراسات القضائية، وقياس الأثر التشريعي، كما شرحت أهداف استراتيجية نظم المعلومات والتحول الرقمي.





وبالنسبة لتنمية وبناء القدرات، قالت نائب وزير التخطيط للإصلاح الإداري، إن تم وضع الاستراتجية الوطنية لتنمية وبناء القدرات، وتهدف الي خلق كوادر وقيادات، وحاليا يتم تدريب 6 آلاف موظف، كما يتم تدريب 3 من كل وزارة من المسئولين عن الاتصال السياسي، بعدد 175 موظف، كما تحدثت عن برنامج الوكيل البرلماني.





وشرحت، أهداف المبادرة القومية للمسئول الحكومي المحترف، موضحة أن مبادرة المسئول الحكومي المحترف، تستهدف تدريب مقدمي الخدمات الجماهيرية وموظفي الشباك والمفتشين، والمراكز التكنولوجية، وهي مقسمة علي 21 محافظة لتدريب 8400 متدرب كمرحلة أولي بالتعاون مع الأكاديمية الوطنية للشباب، وبدأت بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية بعدد 1200 موظف، وفي بورسعيد 1420 موظف.





وأشارت إلي أن المبادرة تستهدف رفع كفاءة موظفى الدولة من شاغلى وظائف الإدارة الوسطى والإشرافية وتطوير الفكر الاستراتيجي والمهارات القيادية والشخصية لهم وإعداد مسئول حكومى على قدر عالى من الكفاءة والفاعلية.





وتحدثت نائب وزير التخطيط عن جائزة مصر للتميز الحكومي، باعتبارها مدخل في الخطط التنموية، مؤكدة أهميتها في تأهيل العاملين ورفع كفاءتهم. مؤكدة أن الحكومة لديها مشروع هام متعلق بفرض وإنفاذ القانون، تم تطبيقه بشكل مبدئي في بورسعيد والقاهرة الجديدة، حيث كتابة المحضر بقسم الشرطة يتم تحويله إلكترونيا للنيابة العامة، ومن ثم للمحكمة على أن يعاد مرة أخرى للنيابة بعد صدور الحكم النهائي بشكل إلكتروني.





وأكدت على أن هذا المشروع من شأنه أن يعمم على مستوى الجمهورية للمساهمة الفاعلة نحو تحقيق العدالة الناجزة، وذلك بالتنسيق مع الجهات المعنية مؤكدة على أن مثل هذه المشروعات في إطار الإصلاح الإداري للدولة المصرية.





ولفتت إلى أن الحكومة نجحت في ميكنة مكاتب الصحة على مستوى الجمهورية، بشأن المواليد والوفاة، وساعد ذلك في توفير المليارات المهدرة على الدولة المصرية، ويخدم جميع المنظومات الأخرى من التموين كقاعدة بيانات أساسية ومساعدة متخذي القرار في القيام بمهامه.





وأكدت على وجود العديد من المشروعات على أرض الواقع التي تخدم منظومة الإصلاح الإداري بالتنسيق مع جهات الدولة المختلفة.





من جانبه قال د. ممدوح إسماعيل، رئيس برنامج التطوير المؤسسي بوزارة التخطيط، أن خريطة العاملين بالجهاز الإداري في مصر تتضمن ٣ محاور الأول متعلق بالعاملين بالوزارات والمصالح الحكومية، والثاني يخص الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، والثالث بشأن الإدارة المحلية.





وأكد "إسماعيل"، أن العاملين بالمحور الأول الخاص بالوزارات والمصالح الحكومية بواقع ٣٣ وزارة في مصر ٢مليون و٦٠ ألف و٤٣٢ موظف، فيما المحور الثاني المتعلق بالهئيات العامة والتي يصل عددها ل٢١٧ هيئة بواقع ١٦٦هيئة خدمية تضم ٥٤٧ألف و٢٤٨ موظف، و٥١ هيئة اقتصادية تضم ٣٤٢ ألف موظف، فيما المحور الثالث متعلق بالإدارة المحلية بواقع ٢مليون موظف ٨٢٢ ألف موظف.



