أبرزها العسل.. تعرف على 3 أطعمة لعلاج الأنيميا

فقر الدم أو "الأنيميا" لديه عديد من الانواع فقد يكون عبارة عن عدم احتواء الدم على خلايا دم حمراء صحية كافية لنقل الأكسجين إلى أنسجة الجسم، او نقصان نسبة الحديد وبعض الفيتامينات الصحية في الدم، فسنعرض أشهر الأطعمة التي يمكن أن تعالج فقر الدم حسب ما أشار موقع "web MD".





-الخضراوات والفاكهة :-

الخضراوات والفاكهة مفيدة للجسم عامة كما أنها من شأنها علاج فقر الدم بسبب احتواء العديد منها على فيتامينات ومعادن مفيدة لهذه الحالة مثل الكيوي والفراولة والشمام بالإضافة للقرنبيط والفلفل والسبانخ، كما أنه يمكن أن تؤثر هذه الفاكهة والخضراوات على قوة بعض الأدوية ومدى عملها.





-الحلبة :-

تعتبر الحلبة المطحونة من أكثر الأشياء التي تعالج فقر الدم خاصة إذا تمت المواظبة عليها كمشروب سخن بإضافة بعض العسل.





-العسل الأسود :-