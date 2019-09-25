نجمات الفن يتألقن على Red Carpet بـ الجونة السينمائي.. شاهد

شهد مهرجان الجونة السينمائي عرض مجموعة من الأفلام المهمة اليوم الأربعاء 25 سبتمبر، بجانب عزف لأكثر من 80 شخصا فى امسية بعنوان السينما في حفل موسيقى.



وحرص نجوم مهرجان الجونة السينمائى، ومنهم ليلى علوى، يسرا اللوزى، لقاء الخميسى، صبرى فواز، درة، رشا مهدى، صبا مبارك، بشرى، أروى جودة، إياد نصار، إنجى المقدم على حضور الفعاليات.



مهرجان الجونة السينمائي، واحد من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، يهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، للجمهور الشغوف بالسينما والمتحمس لها، ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما، كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

