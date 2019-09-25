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منوعات

شاهد.. كاثرين زيتا جونز تنشر صورها مع حماها ذي الـ 102 عام

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:05 م
صدى البلد
كريم جمال
نشرت نجمة هوليوود العالمية كاثرين زيتا جونز، مجموعة من الصور تظهر لأول مرة مع والد زوجها البالغ من العمر 102 عام، على حسابها الرسمى بموقع تبادل الصور الشهير إنستجرام.

وحسب صحيفة ديلى ميل البريطانية ظهرت النجمة الجميلة البالغة من العمر 50 عامًا وهى تحتضن حماها كيرك دوجلاس، وعلقت أسفل الصور مع والدى.

وظهرت كاثرين الحاصلة على جائزة الأوسكار الشهيرة بفستان أسود أنيق بذراعين مزينين باللونين الأحمر والبيج، بينما تضح ابتسامتها العريضة فى الصور.

يذكر أن زيتا جونز نشطة للغاية على إنستجرام، حيث تنشر بإستمرار صورًا تظهر حياتها اليومية، كان آخرها وهى تلعب الجولف، وهى ايضًا تنشر صورة بمناسبة مرور 34 عاما على صداقتها بإحدى السيدات.
شاهد.. كاثرين زيتا جونز تنشر صورها مع حماها ذي الـ 102 عام
شاهد.. كاثرين زيتا جونز تنشر صورها مع حماها ذي الـ 102 عام
شاهد.. كاثرين زيتا جونز تنشر صورها مع حماها ذي الـ 102 عام
شاهد.. كاثرين زيتا جونز تنشر صورها مع حماها ذي الـ 102 عام
شاهد.. كاثرين زيتا جونز تنشر صورها مع حماها ذي الـ 102 عام
شاهد.. كاثرين زيتا جونز تنشر صورها مع حماها ذي الـ 102 عام

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