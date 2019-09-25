السبت.. ندوة تأثير التغيرات المناخية على المنطقة العربية





كما تهدف لاطلاق عدد من المبادرات التى يتبناها الاتحاد العربى لحماية الحياة البرية والبحرية والتى تدعو الى خلق بيئه نظيفة خالية من التلوث بكافة اشكاله وتوعية المواطن العربى فى الحفاظ على البيئة واساليب التكيف التغيرات المناخية الحديثة وطرح الحلول المناسبه للتاقلم مع التغيرات المناخية فى بلدان الوطن العربى



وتناقش الندوة تفعيل دور المنظمات الحكومية والأهلية الرسمية والمؤسسات البحثية والقطاع الخاص في المحافظة على البيئه والتعامل مع سلبيات التغيرات المناخية.



وتشمل محاور الندوة عن التغيرات المناخية ومستقبل التنمية المستدامه : التحديات والحلول والموارد البرية والبحرية لمجابهة نقص الغذاء تحت ظروف التغيرات المناخية بالوطن العربى والعمارة البيئية فى ظل التغيرات المناخية ومستقبل الطاقة الخضراء وعلاقتها بالتغيرات المناخية الحديثة.

يعقد الاتحاد العربى لحماية الحياة البرية والبحرية ندوة علمية بعنوان :"تاثير التغيرات المناخية على المنطقة العربية التحديات والحلول "، تحت رعاية السفير محمد الربيع وامين عام مجلس الوحدة الاقتصادي العربية وبرئاسة الدكتور بهاء حلمى بدر رئيس مجلس ادارة الاتحاد العربى لحماية الحياة البرية والبحرية، يوم السبت المقبل بدار الحرس الجمهورى.تهدف الندوة لالقاء الضوء على المخاطر الناتجة عن التغيرات المناخية فى الوطن العربى وتحديدها والرد على التساؤلات حول ظاهرة الاحتباس الحرارى : حقيقة ام مبالغه ؟؟.