غير موفقة كالعادة.. أمينة خليل تتعرض لهجوم بسبب فستانها.. شاهد

نشرت الفنانة امينة خليل صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".



وظهرت أمينة خليل في الصورة بإطلالة مثيرة ، حيث ارتدت فستان قصير باللون الروز ومكشوف على البطن والجانبين.



ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها ومعجبيها إلا أتن البعض انتقد اطلالتها الجريئة وغير المعتادة، وعلق بعضهم قائلا: " ايه اللبس ده - التانى كان احلى - غير موفقة كالعادة "



كانت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت الخميس ١٩ / ٩ ، وسط حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتختتم فعاليات المهرجان غدا الخميس.