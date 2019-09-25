غير موفقة كالعادة.. أمينة خليل تتعرض لهجوم بسبب فستانها.. شاهد

نشرت الفنانة امينة خليل صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".
وظهرت أمينة خليل في الصورة بإطلالة مثيرة ، حيث ارتدت فستان قصير باللون الروز ومكشوف على البطن والجانبين.
ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها ومعجبيها إلا أتن البعض انتقد اطلالتها الجريئة وغير المعتادة، وعلق بعضهم قائلا: " ايه اللبس ده - التانى كان احلى - غير موفقة كالعادة "
كانت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت الخميس ١٩ / ٩ ، وسط حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتختتم فعاليات المهرجان غدا الخميس.
وظهرت أمينة خليل في الصورة بإطلالة مثيرة ، حيث ارتدت فستان قصير باللون الروز ومكشوف على البطن والجانبين.
ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها ومعجبيها إلا أتن البعض انتقد اطلالتها الجريئة وغير المعتادة، وعلق بعضهم قائلا: " ايه اللبس ده - التانى كان احلى - غير موفقة كالعادة "
كانت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت الخميس ١٩ / ٩ ، وسط حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتختتم فعاليات المهرجان غدا الخميس.