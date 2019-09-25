ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

غير موفقة كالعادة.. أمينة خليل تتعرض لهجوم بسبب فستانها.. شاهد

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:10 م
امينة خليل
امينة خليل
القسم الميدانى
نشرت الفنانة امينة خليل صورة جديدة لها من خلال حسابها الشخصى على موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات " انستجرام ".

وظهرت أمينة خليل في الصورة بإطلالة مثيرة ، حيث ارتدت فستان قصير باللون الروز ومكشوف على البطن والجانبين.

ونالت الصورة إعجاب عدد كبير من متابعيها ومعجبيها إلا أتن البعض انتقد اطلالتها الجريئة وغير المعتادة، وعلق بعضهم قائلا: " ايه اللبس ده - التانى كان احلى - غير موفقة كالعادة "

كانت الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائى انطلقت الخميس ١٩ / ٩ ، وسط حضور سينمائى مصرى وعربى وعالمى، وعرض مجموعة متنوعة من الأفلام المنتظرة والتى تقدم أغلبها للمرة الأولى فى مصر والشرق الأوسط، وتختتم فعاليات المهرجان غدا الخميس.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

ذيل بفرو.. أمينة خليل بإطلالة صادمة في مهرجان الجونة

بفستان ساحر..غادة عادل تخطف الأنظار ثاني أيام أفتتاح مهرجان الجونة

نفرتيتي.. أروى جودة بإطلالة مختلفة وجذابة في ثاني أيام مهرجان الجونة السينمائي

صبا مبارك تتألق فى مهرجان الجونة.. والجمهور: مبهجة

بفستان مثير للجدل .. نسرين طافش تتألق بالأسود من مهرجان الجونة.. صور

فستان أسود مكشوف.. هنا شيحة تشعل الجونة.. شاهد

ترشيحاتنا

حولت صوته من محمد صلاح لـ ميسي.. مدرب السودان يفجر مفاجأة عن تزوير الفيفا

طفل 3 أعوام يلقى مصرعه بعد أن نسيه أبواه داخل السيارة.. صور

الإخواني بهجت صابر يكشف تورط وليد شرابي في تجارة الآثار ..فيديو

حلا شيحا تكشف حقيقة زواجها من محمد رمضان فى مكالمة تليفونية مع زوجته.. تفاصيل

ما بين الإثارة والاحتشام .. 50 صورة للنجمات من الجونة اليوم

مين أحلي .. 3 نجمات يتألقن بـ الـ تيشيرت فى الجونة.. تعرف عليهن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثانية.. بشرى تظهر بإطلالة غريبة في مهرجان الجونة السينمائي

نجمات الفن يتألقن على Red Carpet بـ الجونة السينمائي.. شاهد

نجوم يتألقون فى حفلة موسيقى السينما بمهرجان الجونة السينمائي