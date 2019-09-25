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محافظات

رقم كام وبيروح فين.. اعرف مسارات أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة والمحافظات

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:02 م
عبد العزيز جمال
يقدم موقع صدى البلد الاخباري، لقرائه معلومات عن كافة مسارات اتوبيسات النقل العام داخل القاهرة والمحافظات المجاورة ، والتي تتضمن أرقام الخطوط والمحطات التي تمر عليها من بداية كل خط حتى نهايته ، وذلك بالتزامن مع بداية العام الدراسي الجديد.

وللتعرف على ارقام خطوط النقل العام ومساراتها بالقاهرة والمحافظات المجاورة اضغط هنا

وكانت هيئة النقل العام فى القاهرة اعلنت عن خريطة أسعار الاشتراكات الجديدة، ونسب التخفيضات المناسبة للطلاب والجمهور، وذلك قبيل بدء العام الدراسي الجديد في المدارس والجامعات.

ووصلت نسبة التخفيضات على الاشتراكات الجديدة إلى 60% للطلبة، و50% للمعاقين وكبار السن، و40% للجمهور العادى.

وتضمنت الاشتراكات على جميع الخطوط للطلبة 155 جنيها شهريا، و468 ربع سنوي بنسبة 60% خصما.

كما تضمنت 235 جنيها للجمهور على جميع الخطوط شهريا، و702 ربع سنوي، و1350 نصف سنوي، و2600 سنويا بنسبة خصم 40%.
رقم كام وبيروح فين.. اعرف مسارات أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة والمحافظات
رقم كام وبيروح فين.. اعرف مسارات أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة والمحافظات
رقم كام وبيروح فين.. اعرف مسارات أتوبيسات هيئة النقل العام بالقاهرة والمحافظات

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