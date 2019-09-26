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أخبار البلد

تعرف على الإجراءات والمستندات المطلوبة لاستخراج شهادة تأهيل ذوي الإعاقة

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 07:29 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
محمد عبد المنعم
في إطار الخدمات التي يقدمها موقع "صدى البلد" للقراء، يقدم الموقع الإجراءات المطلوبة لاستخراج شهادة تأهيل ذوى الإعاقة والمستندات المطلوبة الخاصة بها:

= تمنح شهادة التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة من غير الحاصلين على مؤهل دراسى.
= يكتفى بالتعامل ببطاقة إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة الصادرة من وزارة التضامن الاجتماعي للأشخاص ذوى الإعاقة الحاصلين على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها على الأقل.
= يقوم المتقدم بالاستعلام عن الإجراءات والمستندات المطلوبة للحصول على شهادة التأهيل وذلك عن طريق إحدى الطرق الآتية:
= الاتصال بمركز خدمة عملاء الأشخاص ذوى الإعاقة التابع لوزارة التضامن الاجتماعي.
= التوجه لمكتب التأهيل الاجتماعى ومقابلة أحد موظفي المكتب.

كما يُمكن زيارة الموقع الإلكترونى لوزارة التضامن الاجتماعى والإطلاع على الخدمات المختلفة التى يمكن الحصول عليها من مكاتب التأهيل للأشخاص ذوى الإعاقة وطباعة الاستمارات اللازم تقديمها من الموقع الإلكترونى.

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