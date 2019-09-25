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بلبل.. فنان مصري يلقن الجماعات الإرهابية درسًا على الهواء

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:02 م
جماعة الاخوان الارهابية
جماعة الاخوان الارهابية
البهى عمرو
قال الفنان حسن بلبل، إن الشعب المصري شعب جميل وعاطفي ويتأثر من أقل شئ، مؤكدًا ان القنوات الإرهابية يستغلون المواطنون الغلابة، ويروجون فيديوهات كاذبة مدمجة بمؤثرات صوت.

وأضاف بلبل خلال مداخلة على قناة أكسترا نيوز، أنه قام بعمل أكثر من فيديو والقنوات الإرهابية وقعت فى الفخ الذى رسمه لهم.

وأوضح بلبل أنه شاهد تعليقات كثيرة من قبل الجماعات الإرهابية يستعطفون مع رغم أن الفيديو غير صحيح.

وأشار إلى أنه قام بنشر 6 فيديوهات من قبل، ووقعت القنوات الإرهابية فى الفخ.

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