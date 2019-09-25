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توك شو

وائل الإبراشي: الإخوان يدعون الوطنية وهم يتاجرون في آثار البلد

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:08 م
وائل الإبراشي
وائل الإبراشي
خالد محيي الدين
قال الإعلامي "وائل الإبراشي"، إن الأخوان يدعون الوطنية و الحرية، وهم يتاجرون في الآثار ويجمعون الثروات، دافعين المصريين للصدام مع الدولة من خلال تحريضهم على إثارة الشغب.

وتابع، "الإبراشي" خلال تقديمه برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "On E" الفضائية، أن هناك انشقاقات داخل تلك الجماعة، والذين شرعوا في فضح بعضهم على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث يتورط بعضهم في تجارة الآثار والعملة.


وأضاف الإعلامي، أن تلك الجماعة تهدف لشق الصفوف المصرية وتحطيم كيان الدولة.

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