ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هكذا احتفلت ريا أبى راشد بعيد ميلاد ويل سميث على السجادة الحمراء.. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:14 م
ريا ابى راشد مع ويل
ريا ابى راشد مع ويل سميث
أحمد إبراهيم
نشرت الإعلامية ريا أبى راشد مقطع فيديو مع النجم العالمى ويل سميث وهي تحتفل بعيد ميلاده على السجادة الحمراء في المجر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.

وعلقت ريا أبى راشد على الفيديو قائلة: "احتفل بعيد ميلاد ويل سميث واغنى لك "Happy Birthday" وكل عام وأنت بخير يا رجل العذراء.

وظهرت ريا أبى راشد فى الفيديو وهى تغنى للنجم العالمى ويل سميث أغنية Happy Birthday لينتهى لقائها به على السجادة الحمراء بحضن وقبلة.

وحرصت ريا أبى راشد على حضور مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة وسافرت بعد أيام قليلة لحضور أحد المهرجانات فى المجر.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رايا أبي راشد تظهر فى افتتاح فيلم Angry birds للأطفال بدبي

اطلالة مثيرة .. ريا بن راشد تشعل انستجرام بصحبة زوجها

بدون ميك اب.. ريا ابي راشد تبهر متابعيها من أمام حمام السباحه

إطلالة جذابة.. ريا أبي راشد تتألق بـ الأزرق فى مهرجان فينيسيا ..صور

بفستان أنيق.. رايا أبي راشد تتألق على السجادة الحمراء.. شاهد

بالأسود.. ريا أبي راشد تفاجئ متابعيها بإطلالة الروك ستار

ترشيحاتنا

يحترفون التزييف.. مفاجأة جديدة تكشف فبركة جماعة الإخوان الإرهابية للحقيقة بعد قليل

انفجار وتوهج.. رد عنيف من رمضان صبحي على الشائعات

نبيل الحلفاوى يكشف سبب ظهور فيفى عبده بـ القمطة فى فيديو الهجوم على الهارب محمد على

هوس التريند .. غادة عادل تلجأ الى تقليد رانيا يوسف بارتداء فساتين مثيرة

مدرب حراس الأهلي: فايلر وضع شروطه أمام الأهلي لأنه مطالب بالفوز دائماً

أبرزهن غادة عادل.. 6 فنانات الأكثر إثارة للجدل في الجونة.. تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

للمرة الثانية.. بشرى تظهر بإطلالة غريبة في مهرجان الجونة السينمائي

نجمات الفن يتألقن على Red Carpet بـ الجونة السينمائي.. شاهد

نجوم يتألقون فى حفلة موسيقى السينما بمهرجان الجونة السينمائي