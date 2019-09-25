هكذا احتفلت ريا أبى راشد بعيد ميلاد ويل سميث على السجادة الحمراء.. فيديو

نشرت الإعلامية ريا أبى راشد مقطع فيديو مع النجم العالمى ويل سميث وهي تحتفل بعيد ميلاده على السجادة الحمراء في المجر عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام.



وعلقت ريا أبى راشد على الفيديو قائلة: "احتفل بعيد ميلاد ويل سميث واغنى لك "Happy Birthday" وكل عام وأنت بخير يا رجل العذراء.



وظهرت ريا أبى راشد فى الفيديو وهى تغنى للنجم العالمى ويل سميث أغنية Happy Birthday لينتهى لقائها به على السجادة الحمراء بحضن وقبلة.



وحرصت ريا أبى راشد على حضور مهرجان الجونة السينمائى فى دورته الثالثة وسافرت بعد أيام قليلة لحضور أحد المهرجانات فى المجر.



