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مرأة

للمرة الثانية.. بشرى تظهر بإطلالة غريبة في مهرجان الجونة السينمائي

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:15 م
بشرى
بشرى
هاجر هانئ
ظهرت الفنانة بشرى، مساء اليوم، بإطلالة غريبة وغير موفقة، وذلك للمرة الثانية، خلال مشاركتها فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى بدورته الثالثة لعام 2019.

وارتدت بشرى، خلال فعاليات سابع أيام مهرجان الجونة، إطلالة من اختيار الأستايلست Saeed Ramzi، وهو فستان طويل ومنفوش جمع بين اللون الأبيض والموف الفاتح، وتميز التصميم بوردة متوسطة الحجم ناحية الخصر، وحمل الفستان توقيع GEORGES SAADÉ.

واعتمدت بشرى على تسريحة شعر ومكياج من صالون المصفف محمد الصغير، فيما تزينت ببعض المجوهرات التى حملت توقيع IRAM Jewelry.
للمرة الثانية.. بشرى تظهر بإطلالة غريبة في مهرجان الجونة السينمائي
للمرة الثانية.. بشرى تظهر بإطلالة غريبة في مهرجان الجونة السينمائي
للمرة الثانية.. بشرى تظهر بإطلالة غريبة في مهرجان الجونة السينمائي
للمرة الثانية.. بشرى تظهر بإطلالة غريبة في مهرجان الجونة السينمائي

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