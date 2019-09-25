قفط يضم محمد نصر لاعب شبان قنا لمدة موسمين

نجح مسئولو مجلس إدارة نادى قفط الرياضى، برئاسة صلاح عباس، في إتمام التعاقد مع محمد نصر، مهاجم نادي شبان قنا، لمدة موسمين، لتدعيم صفوف الفريق للموسم الجديد بدوري القسم الثالث.



قال مسئولو مجلس إدارة نادي قفط، إن إدارة النادي والجهاز الفنى قرر التعاقد مع محمد نصر نظرا لحاجة الفريق له ولخبرته الكبيرة داخل الملعب.



ووقع محمد نصر علي عقود انضمامه لفريق قفط لمدة موسمين في حضور عبدالله ابوجبل المشرف على الفريق، ويوسف عبدالنعيم إداري الفريق.



وصرح عبدالله ابوجبل المشرف علي الفريق في تصريحات "لصدى البلد" بأنه سعيد بانضمام محمد نصر لاعب شبان قنا لفريق قفط لمدة موسمين، لافتا إلى أنه لاعب صاحب اماكنيات فنية رائعة وأنه سيكون اضافة لفريق قفط في الموسم الجديد.