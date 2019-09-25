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أخبار البلد

انطلاق فعاليات المؤتمر السنوي للمحامين في الغردقة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:20 م
المؤتمر السنوي للمحامين
المؤتمر السنوي للمحامين بمدينة الغردقة
حمادة خطاب
انطلقت فعاليات المؤتمر السنوي للمحامين في مدينة الغردقة، برئاسة النقيب سامح عاشور، تحت شعار "تعديلات قانون المحاماة وأثرها على مستقبل المهنة".

وبدأت فعاليات المؤتمر السنوي للمحامين بالسلام الجمهورى، والوقوف دقيقة، حدادا على روح خالد أبو كريشة ، أمين عام النقابة الراحل، وتلاوة الفاتحة، بالاضافة إلى آيات من الذكر الحكيم.

ويشارك في المؤتمر السنوي للمحامين نقباء واعضاء مجالس نقابات العربية الشقيقة، وأعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين بمصر، وأعضاء النقابة بمختلف محافظات مصر من السادة المحامين والمحاميات.

يشار إلى أن المؤتمر السنوي للمحامين يشهد العديد من الجلسات وورش العمل ومن المقرر أن يستمر حتى يوم الجمعة المقبلة.

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