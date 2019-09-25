احترفوا الفبركة وتزييف الحقائق.. فنان مصري يبتكر خدعة لاصطياد الإخوان ويفضح أكاذيبهم

كشفت قناة «اكسترا نيوز» المستور وفضحت جماعة الإخوان الإرهابية، من خلال فيديو جديد منتشر على مواقع التواصل الإجتماعي استغلته عناصر الجماعة الإرهابية لصالح أغراضهم الشخصية وتحريضهم ضد الدولة المصرية.



وظهر في الفيديو حوار يدور بين مذيعة وبائع متجول في الشارع، وهي تسأله عن أكثر شئ يضايقه، فرد عليها: الرئيس، وسوء المعاملة التي يتعرض لها في هذه الفترة و الغاء دعم التموين، المفاجأة في النهاية كانت فى كشف الفنان حسن بلبل عن وجهه الحقيقي ويظهر المقلب الذى يتصيد به عناصر جماعة الإخوان ويفضح أكاذيبهم.



واستغلت جماعة الإخوان الإرهابية مقطع الفيديو ونشرته على صفحاتهم الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي.



واعطى الفنان حسن بلبل درسا قاسيا لجماعة الإخوان الارهابية التي تستغل هذا النوع من المقاطع الكاذبة لنشر الشائعات والفوضى، قائلا «مشفتس أغبى منكم .. كلوا حرنكش».



وأوضح الفيديو مدى فبركة جماعة الإخوان وإعلامهم المحرض ضد الدولة ونشر الفوضى والعنف في الشارع المصري، من خلال استغلالهم مقاطع مصطنعة منتشرة على السوشيال ميديا لترويج الشائعات.