برلمانى: مصر تستحوذ على نصف استثمارات البنك الدولى فى الشرق الأوسط

علق النائب عصام الفقى أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب على تصريح رئيس البنك الدولى"ديفيد مالباس" والذى قال خلاله إن مصر أعلى دول العالم في معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي قائلا:" هذا التصريح اكبر دليل على نجاح منطومة الإصلاح الاقتصادى التى تبنتها الدولة برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسى".



وتابع عصام الفقى خلال تصريحات لـ:"صدى البلد "أن البنك الدولى التمس حقيقة نحاج منظومة الإصلاح الاقتصادى المصرى بفضل جهود القيادة السياسية،لافتا إلى أنه خلال زيارة لجنة الخطة والموازنة للولايات المتحدة الأسبوع الماضى عقدت 4 اجتماعات مع مسئولى البنك الدولى الذين أكدو ايضا على نحاج الدولة المصرية فى التقدم اقتصاديا.



وتابع خلال الزيارة أكد السفير راجى الإتربى، المدير التنفيذى لمصر بمجموعة البنك الدولى، الرئيس السيسى عقد 6 إجماعات مع مسئولى البنك الدولة لدعم الاقتصاد المصرى خلال 4 سنوات، إضافة إلى مصر تستحوذ نصف استثمارات البنك الدولى الموجه للشرق الأوسط بعد تحسن المناخ الاقتصادى.



واستقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد ظهر اليوم بمقر إقامته بنيويورك رئيس مجموعة البنك الدولي "ديفيد مالباس".



وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمى باسم رئاسة الجمهورية أن الرئيس رحب باللقاء برئيس البنك الدولي مجددًا بعد اللقاء الذي تم بالقاهرة في مايو الماضي خلال أول جولة خارجية لرئيس البنك الدولي في مستهل توليه مهام منصبه.



وأعرب الرئيس عن حرص مصر على مواصلة الحوار والتشاور مع البنك، وتدعيم العلاقات المثمرة بين الجانبين، بما يراعى الاحتياجات والأولويات المصرية ويدعم مختلف الجهود التنموية للدولة، في ضوء أن البنك يعد أحد أهم شركاء مصر في التنمية.



من جهته، أعرب رئيس البنك الدولي خلال اللقاء عن سعادته باللقاء مجددًا بالرئيس، مشيدًا بقدرة مصر على تخطي العديد من الصعاب التي واجهتها خلال السنوات الماضية، ونجاحها في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي، ما أسفر عن تحسن في مختلف المؤشرات الاقتصادية