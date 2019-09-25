المدير الفني للاتحاد السكندري: مباراة العربي الكويتي صعبة

قال طلعت يوسف المدير الفني لفريق الإتحاد السكندرى، إن مباراة فريقه، غدا، أمام العربى الكويتى، فى دور الـ٣٢ من كأس محمد السادس، تعتبر مباراة صعبة، فى ظل نتيجة مباراة الذهاب التي انتهت بفوزنا 1-0.



وأضاف طلعت يوسف خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ستاد برج العرب، وأداره وليد السنوسى، المنسق الإعلامي للمباراة، أن نتيجة مباراة الذهاب لا تعطينا طمأنينة للتأهل، لأن الصعود يحسم بنتيجة المباراتين.



وأوضح طلعت يوسف أن لاعبيه فى كامل التركيز، ويدركون أن الموقف يحتاج حشد الجهود، لأن العربى فريق كبير، ولديه رغبة في التعويض.