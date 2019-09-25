قطع المياه عن بعض المناطق بشارع الهرم بـ الجيزة 6 ساعات

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة بإجراء أعمال تحويل مسار خط مياه أسفل منطقة الأعمال الجارية بميدان نصر الدين بشارع الهرم والخاصة بإنشاء محور ترعة الزمر، مما يضطرها وبشكل عاجل لقطع المياه ولمدة 6 ساعات.



وأوضحت محافظة الجيزة في بيان لها، أنه سيتم قطع المياه إعتبارا من الساعة الـ 11 مساء اليوم الأربعاء، وحتى الساعة الـ 5 من صباح غدِ الخميس.



وأكدت على أن المناطق المتأثرة بالإنقطاع هى "المنطقة المحصورة بين شارعى الهرم والملك فيصل بدايةً من نفق الهرم وحتى شارع أحمد لطفى السيد بمنطقة المساحة " .



وأوضحت أنه سيتم الدفع بعدد 3 سيارات محملة بالمياه النقية والصالحة للشرب لتلبية إحتياجات المواطنين بمناطق الإنقطاع عند الطلب على رقم طوارئ ( 125 ) .



