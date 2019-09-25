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أخبار البلد

بعد رحلة علاجية.. شيخ الأزهر يعود من فرنسا

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:17 م
شيخ الازهر
شيخ الازهر
نورهان خفاجي
وصل إلى مطار القاهرة الدولى، مساء اليوم، فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، عائدا من فرنسا بعد رحلة علاجية أجرى خلالها عملية جراحية بالعين.

واستقبل فضيلة شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، في مطار القاهرة وفد رفيع المستوى من قيادات الأزهر الشريف، على رأسهم الشيخ صالح عباس وكيل الأزهر، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، وعدد من علماء الأزهر ومجمع البحوث الإسلامية.

وجاءت زيارة شيخ الأزهر أحمد الطيب إلى فرنسا، استكمالا لفترة العلاج التي نصح بها الأطباء المعالجون له.

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