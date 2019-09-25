جامعة النيل تستعد لطرح مشروعين على مستثمري ومطوري القطاع الخاص للارتقاء بالتعليم

تستعد جامعة النيل الأهلية خلال شهر أكتوبر المقبل لطرح فرصتين استثماريتين؛ لتشييد وتطوير وتسويق وتشغيل وصيانة مشروعين هما مجمع سكني ومجمع رياضي تابعان للجامعة.





قال الدكتور طارق خليل، رئيس جامعة النيل الأهلية، إن الجامعة تقوم بإطلاق مشروعين الأول سكنى والآخر رياضى لتعظيم العائد لصالح الجامعة، علاوة على استكمال خطط وبرامج التنمية للأصول المملوكة للجامعة.





وأكد أن توجّه جامعة النيل يأتي انطلاقًا من إيمانها بضرورة إشراك المستثمرين والمطورين سواء داخل مصر أو خارجها في خطط الجامعة وبرامجها التنموية لإدارة وتطوير الأصول المملوكة لها، على النحو الذي يحقق أفضل النتائج لصالح الجامعة والطلاب والمجتمع المحيط بالجامعة.





وأشار رئيس جامعة النيل الأهلية ؛ أن الجامعة بدأت في بناء نفسها واستعادة قوتها من جديد وترحب بأي تعاون علمي وخدمي مع أي جهة ؛ خاصة وأن جامعة النيل أُنشئت على أساس فكرة مهمة، وهى أن حضارة الشعوب والقوة الاقتصادية والمستوى المعيشى، جميعها تعتمد على التكنولوجيا الحديثة وتطبيقاتها.





على جانب أخر قال المهندس فتح الله فوزي ؛ استشاري المشروعين ؛ أن آلية المشاركة في المشروعين تعتمد على أن يقوم المستثمر أو المطور المختار بمهام التصميم والتمويل والتشييد والتطوير والتسويق والتشغيل والصيانة للمشروعين لمدة محددة على أن يتم نقل كامل مرافق كل مشروع وإدارته إلى الجامعة في نهاية مدة العقد دون أي مقابل، على أن يتم التطوير دون تحمل الحكومة أي أعباء مالية نظير تمويل وتشغيل المشروعين.





وأضاف أنه سيتم تقييم وتحديد أفضل العروض المقدمة من حيث عدة معايير وهي طرق التمويل والتصميم وإمكانيات التنفيذ والتشغيل والصيانة والعوائد المالية المتوقعة للمشروع ومن حيث نسب الخصم التي سوف يمنحها المطور أو المستثمر لطلبة ومنتسبي جامعة النيل على الأسعار المعلنة لاستغلال المجمع السكني والمجمع الرياضي.





في سياق متصل قال الدكتور عصام رشدي؛ رئيس قطاع التطوير ومدير برنامج الهندسة الصناعية والخدمية والإدارية بجامعة النيل الأهلية ؛ أن الجامعة تمتلك أرضًا بمساحة 38600 متر مربع مخصصة للأغراض السكنية، وأخرى بمساحة 42400 متر مربع لإنشاء مجمع رياضي عليها.



