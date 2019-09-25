الفيوم يلاقي الواسطي ونجوم المستقبل وديا

يخوض فريق الفيوم لكره القدم بقياده ،محمد محسن ابوجريشه ،المدير الفنى للفريق ،3 مباريات وديه استعدادا للموسم الجديد بدورى القسم الثانى بمجموعة الصعيد لموسم 2019/ 2020 .



وقال خالد محمود ،إدارى الفريق في تصريحات "لصدى البلد " بأن الجهاز الفنى للفريق بقيادة محمد محسن أبوجريشة قرر خوض بعض الوديات قبل منافسات الموسم الجديد بالقسم الثانى .



ويبدأ الفريق أولي ودياته بلقاء الواسطي بملعب الاسيوطي ،ثم بمباراتي ابوكساه ونجوم المستقبل بالقاهره ، حيث يسعي الجهاز الفني للتعرف علي مستوي اللاعبين قبل الدوري .



يذكر أن الجهاز الفنى للفيوم بقيادة محمد محسن ابوجريشة المدير الفنى الجديد للفريق، اضطر إلى نقل تدريبات الفريق الأول إلى ملعب الأسيوطي سبورت بمنتج الأسيوطي،نظرا لأعمال الصيانة باستاد الفيوم الرياضي ،وإغلاق الأنشطة الرياضية على ملعب الاستاد.