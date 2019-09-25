مياه شرب المنيا تستعد لفصل الشتاء ومواجهة السيول

أعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، خطة لمواجهة فصل الشتاء القادم وإدارة الأزمات في حالة حدوث أي سيول متوقعة طبقا لتكليفات المحافظ اللواء قاسم حسين والتأكيد على جاهزية كافة الفروع والقطاعات المختلفة بالشركة.



يقول المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي أعدت خطة كاملة للشتاء القادم، لإدارة الأزمات في حالة حدوث أي سيول، بناء على تكليفات المحافظ اللواء قاسم حسين.



وأضاف الشهاوي جاهزية كافة الفروع والقطاعات المختلفة بالشركة لمواجهة أي أزمة، حيث تم تجهيز كافة سيارات الحملة الميكانيكية من سيارات مياه الشرب والكسح واللوادر والحفارات والتروسيكلات المحملة بجراكن توزيع المياه .



وكذا وحدات الكسح الصغيرة (الكوبوتا) والوحدات النقالى والمولدات الكهربائية مع تجهيز فرق الصيانة اللازمة من الفنيين المتخصصين للتغلب على أى أعطال قد تحدث من جراء الأزمة، مع ربط غرفة عمليات الشركة وفروعها مع غرفة عمليات المحافظة وإخطار الشركة القابضة.



وفيما يخص قطاع المعامل تم ربط المعمل المركزى للشركة بالمعامل المتنقلة لأخذ عينات من المياه بصفة مستمرة والتأكد من صلاحية المياه للاستخدام الآدمي، وكذلك الدفع بكميات إضافية من الشبة والكلور تحسبا لزيادة العكارة في المصادر المائية (نهر النيل – الترعة الإبراهيمية – البحر اليوسفى ).



اما بالنسبة لمحطات المياه، فإنه عند الإبلاغ عن حدوث الأزمة فيتم إخراج المحطات وعمليات مياه الشرب التى قد تتأثر بالأزمة مع تحديد المحطات البديلة التى يتم ربطها على المحطات والعمليات المتضررة نتيجة لحدث السيول لتغذية المدن والمناطق المتأثرة بالأزمة .



وكذلك يتم ملء الخزانات الأرضية والعلوية مع الدفع بكميات إضافية من الشبة والكلور لاحتمال زيادة عكارة مصادر المياه ( نهر النيل) نظرا لكميات المياه الواردة من مخرات السيول.



وتقوم الشركة بتجهيز المولدات تحسبا لانقطاع التيار الكهربائى كما تقوم الشركة بمخاطبة الفروع لتجهيز محطات المياه الارتوازية بمناطق الأزمة للمساعدة في إمداد المناطق المتضررة من جراء هذه السيول، والتى أدت إلى توقف بعض المحطات الرئيسية المرشحة عن العمل نتيجة لتلك الأزمة.



