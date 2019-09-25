شوقي غريب : نصحت ثلاثي الاهلي بالرحيل ورمضان صبحى مهاري وقناص الزمالك مهاجم مصر الأول

يعتبر شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي أحد الكوادر التدريبية البارزة التى نجحت فى تحقيق إنجاز عام 2001 فى الأرجنتين إضافة إلى مشاركته مدربا عاما فى الجهاز المعاون للمنتخب الأول إبان عهد المعلم حسن شحاتة وتتويج الفراعنة الكبار بالثلاثية التاريخية لبطولة أمم إفريقيا.



شوقى غريب ينتظره تحد كبير فى نهائيات أمم إفريقيا التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر القدم وتجرى مراسم القرعة الخاصة بها يوم 3 أكتوبر القادم فى قصر الحرملك بالإسكندرية.



مدرب أولمبي الفراعنة يرغب فى تكرار إنجازه مجددا الذى حققه فى مونديال الأرجنتين وصنع مجد تاريخي مع جيل من اللاعبين الصغار تتوافر لديهم الإمكانيات الفنية والمهارية إلى جانب القدرات البدنية.



وقال شوقى غريب المدير الفنى لمنتخب مصر الأوليمبي أنه لا يعتبر نفسه متأهلا إلى أولمبياد طوكيو 2020 لافتا إلى أن تركيزه فى الوقت الراهن ينصب على نهائيات أمم إفريقيا القادمة مؤكدا أنه يعد الشعب المصري بالتأهل إلى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020 وذلك بعد نيل لقب أمم إفريقيا والظهور بشكل قوى يليق بحجم واسم مصر بين كبار القارة السمراء.



وأكد شوقى غريب أن رمضان صبحى نجم فريق الكرة الأول بالنادى الأهلي حصل على ثقة كبيرة بعد التحاقه بصفوف أوليمبي الفراعنة وقال : رمضان صبحى من اللاعبين المميزين ونجح فى إثبات ذاته بعد التحاقه بصفوف المنتخب الأوليمبي بعد خوضه تجربة احترافية في الدوري الإنجليزي واستعانة النادي الأهلي بخدماته على سبيل الإعارة.



وأشار الى أن نجم النادي الأهلي اكتسب خبرات كبيرة لدى تواجده فى صفوف المنتخب الأوليمبي ساهمت فى التكوين المهاري للاعب وظهر بمردود قوى فى منافسات الدورى المحلي إلى جانب الظهور اللافت مع منتخب بلاده الأوليمبي.



وكشف مدرب أوليمبي الفراعنة عن تفاصيل ما دار بينه وبين ثلاثى النادي الأهلي السابقين بعد انتقالهم إلى أندية جديدة فى الدوري الممتاز وقال : تحدثت إلى ناصر ماهر قبل إعارته إلى نادى سموحة وقلت له نصا لو ملعبتش فى أى نادي مش هيبقالك مكان فى صفوف المنتخب الأوليمبي خلال الفترة القادمة وبالفعل انتقل إلى الفريق السكندري تمهيدا لعودته إلى المستطيل الأخضر.



أضاف : بالنسبة لثنائى الأهلي أحمد حمدى وأحمد ياسر ريان تحدثت إليهما وأكدت خلال جلسة جمعتني بهما على ضرورة الإلتحاق بأى ناد فى ظل عدم الاعتماد عليهما فى النادي الأهلي بشكل أساسي لوجود وفرة هجومية فى هذا المركز، لافتا إلى أن أحمد ياسر ريان طلب النصيحة وقال له انضم إلى نادي الجونة.



وشدد على أنه يتمسك باللاعب الذى يتسم بالجاهزية الفنية والبدنية والذى يمتلك القدرة على صنع الفارق فى صفوف فريقه بالدورى الممتاز.



أوضح شوقي غريب أن مصطفى محمد نجم فريق الكرة الأول بالنادي الزمالك مشروع مهاجم مصر فى المستقبل وقال : مصطفى محمد ده ابني ومشروع مهاجم مصر الأول خلال الأيام القادمة وتألقه مع القلعة البيضاء خير دليل على ذلك لافتا إلى أنه عقد العديد من الجلسات مع مهاجم نادى الزمالك خلال إنضمامه إلى صفوف المنتخب الأوليمبي وتحدث معه كثيرا ووجه له نصائح فى مسيرته الكروية.



وسلط شوقي غريب الضوء على كواليس التصويت في جائزة أفضل لاعب ممثلا لمصر برفقة أحمد المحمدي قائد منتخب الفراعنة الكبار بعدما حصل أسطورة الكرة الأرجنتينية ليونيل ميسي نجم نادى برشلونة الإسباني على جائزة أفضل لاعب فى العالم فيما جاء محمد صلاح فى المركز الرابع.



وقال شوقى غريب : قمت بالتصويت بعد رحيل المكسيكى خافيير آجيرى فى شهر أغسطس الماضي ضمن مدربي العالم على جائزة أفضل لاعب مع أحمد المحمدى لاعب منتخب مصر الأول.



وتابع: اخترت محمد صلاح لاعب منتخب مصر الوطنى وفريق ليفربول الإنجليزي فى المرتبة الأولي ثم البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس الإيطالي يليه السنغالي ساديو ماني وقمت بإعطاء ورقة التصويت إلى الإدارة المتواجدة فى مقر اتحاد الكرة التى تتعامل مع الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا.



