جلسة خاصة بين ميتشو وبامبو

عقد الصربي ميتشو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع كريم بامبو لاعب الفريق على هامش التدريبات الجماعية للفريق المقامة على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء.



وطالب المدير الفني للزمالك، بامبو ببذل أقصى جهد ممكن خلال الفترة المقبلة، لأنه واحد من اللاعبين المهمين في الفريق، وأكد له أهمية دوره مع زملائه بالفريق خلال المباريات القادمة.



ويستعد الزمالك لمواجهة فريق جينيراسون فوت السنغالي مساء الأحد المقبل على ملعب الجيش بمدينة برج العرب بالإسكندرية، في إياب دور الـ٣٢ من بطولة دوري أبطال أفريقيا.