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توك شو

احنا مش قادة الثورة.. تسريب صوتي لـ بهجت صابر: الإخوان باعو الشباب داخل مصر وخارجها

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:36 م
الاخوان
الاخوان
خالد محيي الدين
عرض الإعلامي "وائل الإبراشي" تسريب صوتي للإخواني الهارب بهجت صابر، خلال تقديمة برنامج "كل يوم" المذاع علي قناة "اون اي" الفضائية.

حيث سخر خلاله "بهجت صابر" من حديث القيادات عن كون "محمد مرسي" قائد الثورة الحقيقي، مؤكدا أنهم ليسوا قادة تلك الثورة المزعومة.

وتابع "بهجت صابر"، أن قيادات تلك الجماعة الإخوانية لم يفعلوا شيئا للشباب المصري داخل وخارج البلاد.

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