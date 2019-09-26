لمواجهة الإرهاب والتطرف.. ثقافة أسوان تنظم محاضرات وندوات لتنمية وعي الشباب

يستعرض "صدى البلد " فى السطور التالية الجهود المختلفة التي تبذلها الجهات المختلفة ومن بينها الهيئة العامة لقصور الثقافة لتنظيم مجموعة من الأنشطة الثقافية والفنية بجميع بيوت وقصور فرع ثقافة أسوان، لتناول محاضرات وندوات تحقق هذا الغرض بالشكل المطلوب، بجانب غير ذلك من الأهداف النبيلة والإيجابية التى تعود بالنفع والخير للحفاظ على مكتسبات التنمية.



ونظم قصر ثقافة أسوان محاضرة بعنوان "الثقافة وتنمية الوعى فى مواجهة الإرهاب" حاضرها الكاتب أحمد الليثى الشارونى عضو باتحاد كتاب مصر، وذلك ضمن نشاط الثقافة العامة، حيث أشار إلى أن الإرهاب يعمل على تفكيك الدولة وإسقاطها من جميع الجوانب الاقتصادية والدينية والاجتماعية.



وأوضح بأن مصر عانت من الإرهاب وانتصرت عليه بالرغم من المحاولات الخبيثة التى تحاول زعزعة استقرار الوطن، ويجب مواجهة التطرف أولًا من خلال خلق فرص عمل وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولا سيما أن السبب الأول للتطرف هو انحدار الثقافة.



وأضاف أحمد الليثى بأن هناك خطة موضوعة من قبل جماعات معينة كي يجعلوا المجتمع فى صراع دائم، كما أن عدم فهم أساس الدين السليم واحترام الأدمية يسهل ضم الأشخاص إلى الجماعات المتطرفة، منوهًا بأن التعليم والثقافة يحدان من التطرف، ومع زيادة الأفكار المتطرفة وانتشار أصحاب الفكر المتشدد تكون الثقافة هى الواجهة الأولى وحائط الدفاع الأول عن الشخصية المصرية، وحضارتها التى تمثل التاريخ الإنسانى المتوارث، وصاحبة الفضل على الإنسانية كافة فى نشر الثقافة والعلم.



وتابع الليثى بأن أهم ركائز العمل الثقافى والمعرفى، وهو عمل له قواعده ويجب تفعيل وتنشيط عمل قصور وبيوت الثقافة ومراكز الشباب لتنهض بالشباب وتبث فيهم الأمل فى المستقبل وتتفاعل مع طاقاتهم الإبداعية فى المسرح والسينما والأدب والفن التشكيلى والموسيقى، وينبغى أن يصل هذا العمل الثقافى إلى المدارس فتسير العملية الثقافية موازية للعملية التعليمية.



فيما شهد قصر ثقافة الطفل بخور عواضة محاضره (الشباب ودورة في بناء المجتمع) ألقاها خالد حسن موجه صحافة بالتربية والتعليم، حيث أشار إلى أن الشباب أهم الفئات التي تعمل على بناء وتنمية المجتمع، وللشباب دور كبير في تنمية وبناء المجتمع، وعملية التغيير والتقدم لا تقف عند حدود بالنسبة لهم، فهم أساس التغيير والقوة القادرة على إحداثه، لذلك يجب أن يكون استقطاب طاقاتهم وتوظيفها أولوية جميع المؤسسات والمجموعات الاجتماعية التي تسعى للتغيير، وهم أكثر استعدادًا لتقبل الجديد والتعامل معه والإبداع فيه، وهم الأقدر على التكيُف بسهولة مما يجعل دورهم أساسي في إحداث التغيير فى مجتمعاتهم.



وأكمل بأن الحماس الفكري لدى الشباب والطاقة الجبارة التي يملكونها تساعدهم بشكلٍ كبير نحو التقدم والتفاعل مع مختلف المعطيات السياسية والاجتماعية المتغيرة، وأن الشباب الأكثر نشاطًا ويمكنهم تغيير الكثير من خلال الاشتراك بأعمال التنمية المجتمعية في جميع المجالات والمساهمة فى إصلاحها، فمشاركتهم بالأعمال التطوعية المختلفة قادرة على بناء شخصياتهم وتقويتها وتعزيز روح المواطنة لديهم، وتجعلهم يساهمون في مساعدة الآخرين، ويقدمون لمجتمعاتهم طاقاتهم الإيجابية مما يمكنهم من تطويره وتنميته.



فيما تم تنظيم محاضرة بعنوان "تمكين الفتيات على إدارة فنون الحوار والتواصل الاجتماعى المباشر" ضمن نشاط نادى المرأة ألقتها ليلى إبراهيم مدير هيئة الاستعلامات سابقًا، حيث إن تأثير المرأة فى مواقع التواصل الاجتماعي بدأ يرتفع بشكل لافت، ولأهمية دخول المرأة عبر مواقع التواصل والبدء بحوار دون النظر إلى الدين أو العرق أو اللون.



وأوضحت أن الأساس للفنون للحوار والتواصل الاجتماعى أن يقتنع الجميع بأن الحوار لا يعنى أن تحتوى الآخر وأن تؤثر عليه، ولكن أن نستمع للآخر ونتفاهم معه حيث أشارت إلى أن المرأة يقع عليها عبء التواصل كما يقع على الرجل وإحداث تغيير إيجابى فى المجتمع واعتماد منصات التواصل للحوار.



كما نظم قصر ثقافة العقاد محاضرة بعنوان "الغذاء الصحى والوجبات المدرسية" حاضرتها المهندسة إصلاح مشالى، حيث أشارت إلى أن تعتبر مرحلة المدرسة من المراحل العمرية الهامة التي يجب الاهتمام بها وخاصة من ناحية التغذية، فالتغذية الصحية تضمن لطفلك الاستفادة من الناحية التعليمية، فهي أساس بناء جسم الأطفال، ففي خلال تلك المرحلة المبكرة يحتاج الأطفال إلى مجموعة متنوعة من الأطعمة للحصول على نظام غذائي متوازن، كما أن مقدار النشاط البدني الممارس خلال اليوم له كل التأثير في تحديد الكم الذي يحتاج الجسم لتناوله، ومن الضروري تشجيع الأطفال على الحصول على فترة كافية من النوم وتناول وجبة إفطار غنية في الصباح، حيث يساعدان الطفل على الحفاظ على النشاط والتركيز خلال اليوم الدراسى.

