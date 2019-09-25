افتتاح فعاليات مؤتمر الشراكة للحفاظ على مياه مصر

افتتح المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، فعاليات مؤتمر "الشراكة للحفاظ على مياه مصر"، الذى تنظمه الشركة القابضة للمياه بحضور ممثلى وزارات (الأوقاف، والتنمية المحلية، والصحة، والتربية، والتعليم، والرى، والثقافة، والبيئة، والأزهر والكنيسة، والشباب والرياضة، والتضامن، والإنتاج الحربى، ومنظمة يونيسيف مصر، والوكالة الألمانية للتعاون الدولى، والدكتور ممدوح رشوان رئيس الاتحاد العربى للشباب والبيئة).





وأكد، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب، أن المؤتمر يهدف إلى تكاتف وتوحيد الجهود بين الشركة القابضة والوزارات والهيئات المعنية لترشيد استهلاك المياه، وتكثيف أنشطة وحملات التوعية خلال الفترة القادمة سواء بالمدارس أو المعاهد الأزهرية، واستهداف فئات مختلفة من الجماهير.





وأشار إلى أن الشراكة بين الوزارات المعنية ساهمت فى نجاح حملة "كل نقطة بتفرق" التى أطلقتها الشركة القابضة على مدار عامين متتاليين (مارس 2018 - مارس 2019)، والتى أسفرت عن تنفيذ 1554 نشاطاً توعوياً، والوصول لأكثر من 2.5 مليون مواطن، استهدفنا فيها عدد 24 قرية بجميع محافظات الجمهورية.





وأضاف أن الشركة القابضة تسعى دائمًا لإيجاد وسائل اتصال جديدة لنشر الوعي المائي تتناسب مع التطور التكنولوجي الحديث؛ لذا أطلقت تطبيق التليفون المحمول 125 لنشر رسائل توعية بترشيد الاستهلاك وتكثيف التواصل مع أكبر عدد من الجمهور.

وتابع، أن المرحلة القادمة تتطلب تعزيز التعاون وتوحيد الجهود لتكثيف حملات وأنشطة التوعية بترشيد استهلاك المياه.

واستعرض، محمد صلاح مدير إدارة خدمة العملاء بالشركة القابضة، نتائج حملة كل نقطة بتفرق 2019، ودور الجهات والوزارات المعنية فى حملات التوعية لترشيد الاستهلاك، حيث قامت وزارة الأوقاف بتوحيد خطبة الجمعة بعدد 120 ألف مسجد، كما خصص الأزهر الشريف بتخصيص الحصة الثانية بعدد 10 آلاف معهد أزهرى باجمالى 63 ألف حصة، وخصصت الكنيسة المصرية عظة الأحد بعدد 2069 كنيسة، وقامت وزارة الشباب والرياضة بتنفيذ الأنشطة التوعوية والرياضية بمراكز الشباب طوال فترة الحملة، كما نفذت وزارة التربية والتعليم أنشطة توعوية ومسابقات بالمدارس، واصلاح التالف من السباكة بالمدراس، وقامت وزارة التضامن الاجتماعى الاستعانة بالرائدات الريفيات وتنظيم زيارات منزلية، وورش سباكة للسيدات وأنشطة توعوية بالجمعيات الأهلية.

وعن دور وزارة الثقافة، التنسيق مع قصور وبيوت الثقافة، وتنظيم أمسية فى دوار العمدة، وورش الرسم، والرسم الجرافيتى، كما قامت وزارة التنمية المحلية برعاية ودعم السادة المحافظين بتنفيذ غرامات لرش المياه.. ودور وزارة الموارد المائية والرى تنظيم أنشطة توعوية بروابط استخدام المياه بالقرى المستهدفة، وتنظيم زيارات لمتاحف وزارة الرى، وقامت وزارة الصحة بتنظيم القوافل الصحية للتوعية بأهمية ترشيد الاستهلاك، كما وفرت وزارة الانتاج الحربى القطع الموفرة لتخفيض معدل الاستهلاك بنسبة تتراوح من 40-60%.



وقدمت كل من دينا المسلمى، ومروان زكى من مؤسسى المبادرة الشبابية #حافظ_على_مياه_مصر، عرضا عن هدف المبادرة فى توعية المواطنين بالحفاظ على المياه، وعدم إهدار أي نقطة مياه، وأن تكون مبادرة رائدة فى تغير السلوك.

وأضاف زكى، أن المبادرة تستهدف مستخدمى الإنترنت من سن 12 - 40 عاما، من خلال التركيز على المشاركة فى المسابقات الاجتماعية، وتنظيم عدد من الملتقيات والزيارات للمدارس والجامعات والمشاركة فى حملة كل نقطة بتفرق من خلال تركيز جهود الحملة على الأطفال باعتبارهم بوابة يمكن من خلالها الوصول إلى فئة أكبر من المستخدمين من خلال التعليم النشط والذي يعتمد على الألعاب والتعليم الذاتى والتدريب العملى الذي يشارك به الأطفال أنفسهم.

واستعرض، المهندس محمود وهدان، رئيس قطاع الصناعات بوزارة الانتاج الحربى، آليات التوسع فى استخدام ابتكارات بسيطة تساهم فى عملية الترشيد، وأحد تلك الابتكارات تصنيع قطع موفرة تساعد فى تخفيض الاستهلاك بنسبة تتراوح بين 50 و75% من المياه المستهلكة طبقا لاحتياجات المستخدم، ما يساهم فى توفير 45% من الاستهلاك اليومى للأسرة الواحدة.

وأشار، ان تعميم القطع الموفرة يساهم فى زيادة ضغوط المياه بالمناطق التي تعاني ضعف مستمر، وتحقيق تدفق ثابت للمياه بعيدا عن الضغوط المتاحة.

وأكد دكتور أشرف فهمى بوزارة الأوقاف، تشديد الوزارة على تركيب القطع الموفرة بجميع المساجد، للحفاظ على المياه.