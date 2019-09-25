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حوادث

خانتنى .. القبض على عامل فى المنيا لشروعه فى قتل عشيقته

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:49 م
ضبط متهم
ضبط متهم
ايمن رياض
تمكن ضباط البحث الجنائى ببنى مزار بالمنيا من ضبط عامل لاتهامه بمحاولة قتل سيدة على علاقة عاطفية بها، لعلمه بارتباطها بشخص آخر واصابتها بكسر فى الجمجمه ونزيف فى المخ.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء مجدي سالم مدير البحث الجنائي بالمديريه، بورود بلاغ إلى مركز شرطة بنى مزار من الأهالي بالعثور على سيدة فاقدة للوعي داخل أحد العقارات بشارع بورسعيد.

وبانتقال قوات الأمن تبين أنها مصابة بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ إثر تعدي شخص مجهول عليها بداخل عقار مجاور لعقار طبيب كانت في زيارة له.

وبتشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة العميد جمال الدغيدي رئيس مباحث المديرية والعقيد حمدي رفعت رئيس فرع البحث الجنائي لشمال المنيا، وبقيادة الرائد عبد الرحمن شعبان رئيس مباحث المركز وضباط مباحث المركز تمكنوا من فك لغز القضية تبين أن المجني عليها تدعي هـ‍‍. م. م. 30 سنه مطلقة، وتقيم بمركز بني مزار، مصابة بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ والحالة العامة سيئة.

وتوصلت التحريات المباحث إلى أن وراء ارتكاب الواقعة أ. ص. أ 30 سنه عامل ومقيم بمركز مطاي، وبالتنسيق مع وحدة مباحث مركز مطاي تمكنوا من ضبط المتهم، وتبين أنه على علاقة عاطفية بالمجني عليها وعلى إثرها قام بالتعدي عليها بالضرب ومحاولة قتلها لعلمه أنها على علاقة غير شرعية بشخص آخر وبمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


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