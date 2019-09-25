شاهد.. فستان إنجى المقدم فى أول إطلالة لها بـ مهرجان الجونة السنيمائى.. صور

، ووضعت لها خبيرة التجميل Soraya ماكياج مرتكزا على الالوان المتناسقة مع لون بشرتها.





حرصت الفنانة إنجى المقدم على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمى على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، بصور لها من خلال مشاركتها فى مهرجان الجونة السينمائى في دورته الثالثة المقامة حاليا.ظهرت إنجى فى أول إطلالة لها بالمهرجان من اختيار الإستايلست مايسه عزب و سارة عزب، حيث ارتدت فستانا طويلا باللون الأخضر وذا أكمام مكشوفة، وحمل الفستان توقيع Rami Al Ali .وأكملت إنجى إطلالتها بمجوهرات من IRAM Jewelry، فيما اعتمدت على تسريحة شعر من أنامل المصفف hassan bourji