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رياضة

حزن وبكاء .. رد فعل نجم ريال مدريد عقب تسجيل هدفه الأول أمام أوساسونا.. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:39 م
البرازيلي فينيسيوس
البرازيلي فينيسيوس جونيور ريال مدريد
محمد رشاد
منح البرازيلي فينيسيوس جونيور لاعب ريال مدريد فرصة التقدم بعد هز شباك أوساسونا فى المباراة التى تجمع الفريقين على ملعب السانتيجو برنابيو فى إطار مباريات الجولة السادسة من الدوري الإسباني الممتاز لكرة القدم.

ويبدو أن الضغوط الكبيرة حول عدم قدرة جونيور على إنهاء الفرص بالشكل الأمثل جعلته يدخل في نوبة بكاء بعد تسجيل أول أهدافه هذا الموسم.

جونيور شارك في اللقاء بشكل أساسي بعدما غاب عن المباريات الماضية، ورد على ثقة مدربه زين الدين زيدان سريعا.

الدولي البرازيلي أطلق تسديدة صاروخية من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 36 ليفض الاشتباك ويمنح فريقه الأفضلية قبل نهاية الشوط الأول.

وأبهر جونيور الجميع الموسم الماضي تحت قيادة المدرب السابق سانتياجو سولاري رغم خسارة ريال مدريد لكل الألقاب قبل أن تجبره الإصابة على الغياب لفترة.

وشارك صاحب الـ19 عاما مع الملكي في 5 مباريات خلال الموسم الجاري، وفي السادسة افتتح سجله التهديفي.

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