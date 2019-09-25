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توك شو

رانيا فريد شوقي تكشف عن سبب اتجاه وحش الشاشة إلى مجال الإنتاج.. فيديو

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:50 م
رانيا فريد شوقي
رانيا فريد شوقي ووحش الشاشة
محمد القاضي
كشفت الفنانة رانيا فريد شوقي، عن سبب قيام والدها الراحل، الفنان فريد شوقي بالإنتاج.

وأضافت "رانيا فريد شوقي"، خلال حوارها مع الإعلامية "منى الشاذلي"، ببرنامجها "معكم"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: «كان ينتج علشان كان فيه دور هو نفسه يعمله، وكان ممكن الدور دا مش موجود عند منتج بره».

وأوضحت رانيا فريد شوقي: «بالنسبة لفريد شوقي كان يرى، أنه طالما كسبت فلوس في الفن، يبقي تحطها في الفن، وكانت فكرة دخوله مشروعا خارج الفن عبث»، مضيفة: «كان دائما يقول أن السيناريو الحلو يعتبر فلوس متشالة».

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