شاهد.. ضبط مصنع حلويات يستخدم خامات مجهولة المصدر بالإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مصنع غير مرخص لإنتاج الحلويات الشرقية بالإسكندرية، يستخدم خامات مجهولة المصدر.





وأكدت تحريات ومعلومات إدارة شرطة التموين والتجارة الداخلية بمديرية أمن الإسكندرية قيام (المدير المسئول عن مصنع غير مرخص لإنتاج الحلويات الشرقية كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل) بتصنيع الحلويات الشرقية غير المطابقة للمواصفات مستخدمًا خامات ومستلزمات إنتاج مجهولة المصدر، وتعبئتها داخل عبوات مدون عليها بيانات تجارية وهمية مدخلًا الغش والتدليس على جمهور المستهلكين، بمصنعه غير المرخص وغير المستوفى للاشتراطات الواجب توافرها فى أماكن تصنيع الغذاء.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهداف المصنع وضبط المذكور وبحوزته 2640 قرص حلويات "مشبك" منتج نهائى معد للبيع غير مطابق للمواصفات ومدون عليه بيانات تجارية وهمية، و40 جوال سكر ودقيق "مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر" وزنت 2 طن، وكمية قدرها 1,800 طن جلوكوز داخل براميل غير مدون عليها ثمة بيانات تجارية "مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر"، و3 إسطوانات غاز منزلية محظور إستعمالها فى الأعمال الصناعية، و2 قلاية زيت لتجهيز الحلويات.



