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اقتصاد

الأسهم الأمريكية تغلق على مكاسب مع تجاهل المستثمرين محاولة لعزل ترامب

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 11:16 م
الأسهم الأمريكية
الأسهم الأمريكية
رويترز
سجل المؤشر ستاندرد آند بورز500 القياسي في بورصة وول ستريت أكبر مكاسبه ليوم واحد في أسبوعين اليوم الأربعاء مع تجاهل المستثمرين محاولة لبدء إجراءات لعزل الرئيس دونالد ترامب، بينما سجلت أسهم نايكي قفزة بعد إعلانها عن نتائج فصلية إيجابية.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول مرتفعا 162.94 نقطة، أو 0.61%، إلى 26970.71 نقطة بينما صعد المؤشر ستاندرد آند بورز500 الأوسع نطاقا 18.27 نقطة، أو 0.62%، ليغلق عند 2984.87 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 83.76 نقطة، أو 1.05%، إلى 8077.38 نقطة.

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