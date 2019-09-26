في بيان مشترك.. أمريكا واليابان: نسعى لإتمام محادثات التجارة في غضون 4 أشهر

قالت اليابان والولايات المتحدة، في بيان مشترك، اليوم، إنهما تعتزمان إتمام مشاوراتهما التجارية في غضون 4 أشهر، والامتناع عن إجراءات "تتعارض مع روح" اتفاق أوَّلي وقعه زعيما البلدين.



ولم يذكر البيان على وجه التحديد، التهديد بفرض رسوم جمركية أمريكية على السيارات اليابانية، لكنه استخدم عبارات على غرار إتفاق توصل اليه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الياباني شينزو آبي قبل عام لعدم فرض رسوم عقابية في أثناء استمرار المفاوضات.



وقال البلدان في البيان "بينما ينفذ البلدان كلاهما هذه الاتفاقات بنية صادقة، فإنهما سيمتنعان عن اتخاذ إجراءت تتعارض مع روح هذه الإتفاقات وهذا البيان المشترك".