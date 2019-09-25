ملك الترسو السر.. رانيا فريد شوقي تكشف سبب رفض وحش الشاشة دور الجاسوس.. فيديو

قالت الفنانة رانيا فريد شوقي، إن والدها الفنان الكبير الراحل فريد شوقي"وحش الشاشة" لم يقم بعمل دور الجاسوس في أي من الأعمال التي قام بها.



وأضافت "رانيا فريد شوقي"، خلال حوارها مع الإعلامية "منى الشاذلي"، ببرنامجها "معكم"، المُذاع عبر فضائية "سي بي سي"،: «الأعمال الشعبية كانت لايقة عليه علشان هو طول بعرض».



وأشارت: «فريد شوقي عمره ما عمل دور جاسوس أو رجل ليس عنده نخوة»، موضحة: «كان استحالة يعمل أي دور من دول، علشان كان بيقول لو عملت الأدوار دي أفقد شعبيتي أنا ملك الترسو وابن البلد الجدع، لذلك رفض الأدوار دي».

