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فن

شاهد.. هجوم شرس على رقصة حلا شيحة في مهرجان الجونة

الأربعاء 25/سبتمبر/2019 - 10:52 م
هنا شيحة وحلا شيحة
هنا شيحة وحلا شيحة
أحمد إبراهيم
تداول رواد موقع التواصل الاجتماعى انستجرام مقطع فيديو للفنانة حلا شيحة وهى ترقص مع شقيقتيها هنا ورشا وذلك أثناء إحدى الحفلات النهارية مهرجان الجونة السينمائى المقام حاليا فى دورته الثالثة والتى تختتم الجمعة المقبل. 

وظهرت حلا شيحة وهى ترقص مع هنا ورشا على أنغام إحدى الأغاني الموسيقية وشهد الفيديو عديد من التعليقات التى تشن فيها هجومًا على الشقيقات الثلاثة. 

يشار إلى أن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، تقام في الفترة من 19 إلى 27 سبتمبر 2019 وتهدف ‏إلى ‏جمع ‏صناع ‏السينما في المنطقة ‏بنظرائهم من كل دول العالم بهدف تنمية روح التبادل الثقافي بينهم من خلال تقديم ‏أفضل ‏إبداعاتهم ‏السينمائية، ‏وهو الأمر الذي ‏يُعزّزه التزام المهرجان الراسخ باكتشاف صناع جدد للسينما يمكنهم دفع عجلة ‏صناعة ‏السينما ‏العربية نحو ‏الأمام حيث يتنافس ‏ما يزيد على 80 فيلمًا‎.‎


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