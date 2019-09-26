السلع التموينية تشتري 300 ألف طن من القمح الروسي والفرنسي

قالت الهيئة العامة للسلع التموينية في مصر اليوم، الخميس، إنها اشترت 300 ألف طن من القمح في مناقصة عالمية للشحن في الفترة من السادس والعشرين من أكتوبر إلى الخامس من نوفمبر.



وأضافت الهيئة أن المشتريات تشمل 240 ألف طن من القمح الروسي و60 ألف طن من القمح الفرنسي، ولم تذكر مزيدا من التفاصيل.



وفي مناقصتها الدولية السابقة للقمح التي أصدرتها في الثامن عشر من سبتمبر، اشترت هيئة السلع التموينية 180 ألف طن من القمح الروسي للشحن في الفترة من الحادي والعشرين إلى الحادي والثلاثين من أكتوبر.