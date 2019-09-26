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المصرية لحقوق الإنسان: أردوغان حول بلاده إلى ترانزيت لـ الإرهابيين.. فيديو

الخميس 26/سبتمبر/2019 - 06:39 ص
أردوغان
أردوغان
محمد القاضي
قال عصام شيحة، الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استضاف الإرهابيين وجعل من بلاده "ترانزيت" لهم خاصة القادمين من أوروبا.

وأضاف عصام شيحة، خلال استضافته ببرنامج "رأي عام" والذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد، والمذاع على فضائية "TeN"، أن سياسية أردوغان الواضحة، هي دعم الإرهابيين في ليبيا وسوريا، لتحقيق مصالح ذاتية، وهناك بعض الاتهامات ضده بالفساد، وللمجموعة المحيطة به.

وأكد الأمين العام للمنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن الرأي العام الأمريكي يطلب بشكل جدي، التحقيق في فساد أردوغان، ودعمه للجماعات الإرهابية حول العالم ومنطقة الشرق الأوسط خاصة.

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