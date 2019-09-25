الأسهم الأوروبية تغلق عند أدنى مستوى في أسبوعين

أغلقت سوق الأسهم الأوروبية عند أدنى مستوى في أسبوعين اليوم الأربعاء مع تضررها من مخاوف المستثمرين بشأن تحقيق لمساءلة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وتصاعد الانتقادات بين الولايات المتحدة والصين، لكن الأسهم تمكنت من تقليص خسائرها في أواخر التعاملات عندما قال ترامب إن اتفاقا تجاريا مع الصين قد يحدث في موعد أقرب من المتوقع.



وتعافت الأسهم البريطانية من كل خسائرها تقريبا وأغلقت مستقرة بدعم من هبوط الجنيه الاسترليني ومكاسب لشركات التبغ.



وهبط المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 1.4 بالمئة أثناء الجلسة لكنه أغلق منخفضا 0.6 % بعد أن تعافى في الساعة الأخيرة للتداولات الأوروبية بفعل تعليقات ترامب بشأن احتمالات إتفاق تجاري مع الصين.



وأدلى ترامب بتعليقاته للصحفيين بعد يوم من توجيهه انتقادات حادة للممارسات التجارية للصين في كلمة ألقاها في الأمم المتحدة.



وتعرضت الأسهم لضغوط أيضا من الشكوك السياسية بعد أن تحرك الديمقراطيون في الكونجرس الأمريكي لإطلاق تحقيق رسمي لمساءلة ترامب.



وجاء قطاع التكنولوجيا الحساس للتجارة بين أكبر الخاسرين ليغلق مؤشره منخفضا 1.2 % رغم أنه مرتفع كثيرا عن أدنى مستوياته للجلسة.