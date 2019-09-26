مبيعات المنازل الجديدة في أمريكا ترتفع أكثر من المتوقع خلال أغسطس

تعافت مبيعات المنازل الجديدة لأسرة واحدة في الولايات المتحدة بأكثر من المتوقع في أغسطس، في أحدث علامة على أن سوق الإسكان في أكبر اقتصاد في العالم تستفيد من انخفاض أسعار فائدة الرهون العقارية.



وقالت وزارة التجارة الأمريكية اليوم إن مبيعات المنازل الجديدة قفزت 7.1 بالمئة إلى وتيرة سنوية معدلة وفق العوامل الموسمية عند 713 ألف وحدة الشهر الماضي، مدعومة بقفزة في النشاط في الجنوب والغرب، وعدلت الوزارة وتيرة المبيعات لشهر يوليو بالرفع إلى 666 ألف وحدة من القراءة السابقة البالغة 635 ألف وحدة.



وكان خبراء اقتصاديون استطلعت رويترز آراءهم قد توقعوا أن ترتفع مبيعات المنازل الجديدة، التي تشكل حوالي 11.5 بالمئة من إجمالي مبيعات المساكن، 3.5 بالمئة إلى وتيرة قدرها 660 ألف وحدة في أغسطس .



وانتعشت سوق المساكن، وهو القطاع الأكثر حساسية لأسعار الفائدة، في الأشهر القليلة الماضية استجابة لهبوط حاد في أسعار الرهون العقارية.