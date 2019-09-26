ماكرون يقدم تخفيضات ضريبية جديدة في موازنة فرنسا لعام 2020

ستقدم حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لدافعي الضرائب الفرنسيين يوم الجمعة تخفيضات جديدة على الضرائب في ميزانيتها لعام 2020، مع سعيه لمنع أي اضطرابات قد تعوق إصلاحاته الاقتصادية.



وقال رئيس الوزراء إدوار فيليب إن الميزانية ستشمل تخفيضات جديدة في الضرائب بأكثر من عشرة مليارات يورو (11 مليار دولار) تستفيد منها الأسر على وجه الخصوص.



وقال وزير الميزانية جيرالد دارمانان على إذاعة فرانس إنتير اليوم "هذا خفض غير مسبوق في الضرائب. إنها لحقيقة.. هناك مزيد من التخفيضات الضريبية استجابة للسترات الصفراء".



وأجبرت حركة احتجاجات السترات الصفراء ماكرون على التركيز على خفض الضرائب بالنسبة للأسر بعد أن خفف الأعباء الضريبية على الشركات والمستثمرين في أول عامين له في المنصب.